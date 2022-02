Clip: Đấm vào mặt trọng tài, VĐV bóng bầu dục nhận 10 thẻ đỏ

Your browser does not support the video tag.

Tình huống diễn ra trong trận chung kết giải Vô địch Bóng bầu dục U19 Úc với Newcastle Wanderers.

Cụ thể, trong lúc Mark Meafua bị trọng tài Niklas Gaal gọi lại để chuẩn bị nhận thẻ đỏ, VĐV này đã vung tay đấm mạnh vào cổ trọng tài khiến ông choáng váng.

Không cần nói gì thêm, Mark Meafua tự rời sân khiến khán giả vô cùng bức xúc. Việc mất người khiến đội bóng của Mark Meafua để thua đối thủ với tỉ số 3-28 ở trận chung kết.

Được biết, vào tối cùng ngày Mark Meafua đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố tình hành hung người khác.

Không chỉ chịu sự trừng trị của pháp luật, Mark Meafua còn bị phạt 10 thẻ đỏ cùng án cấm thi đấu lên tới 10 năm, sự nghiệp của cầu thủ trẻ coi như chấm dứt.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn