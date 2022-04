Các diễn đàn mạng mới đây chia sẻ một đoạn clip ghi lại vụ cướp táo tợn, trong đó nạn nhân bị thương là một nam shipper.

Theo diễn biến tại hiện trường, nam shipper này đi cùng một nhân viên khác, tới bàn giao đồ cho khách. Một nam thanh niên đội mũ trùm kín mít, đeo khẩu trang đang đứng đợi shipper bóc gói hàng để kiểm tra. Người nhân viên còn lại đứng quay clip.

Clip: Cứa cổ shipper để cướp kim cương, 5 giây sau kẻ gian bị đánh tơi tả, khóc lóc xin xỏ

Sau khi kiểm xong hộp nhẫn kim cương, shipper xin khách đưa tiền. Bất ngờ, nam thanh niên rút ra một con dao nhọn đã thủ sẵn từ trong túi, hòng cướp món nữ trang. Trong quá trình giằng co, shipper đã bị cứa một vết khá sâu vào cổ.

Nhân viên đứng quay clip đã lập tức ứng cứu, đè tên cướp ra và liên tục trả đòn. Bị đánh đau, kẻ gian manh khóc lóc, liên tục xin tha. Được biết tên cướp ngay sau đó đã được đưa về trụ sở công an làm việc.

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của nam shipper nói trên. Vụ việc vẫn đang nhận được nhiều bình luận xôn xao trên các diễn đàn.

Vết thương trên cổ nam shipper sau hành động man rợ của tên cướp

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc