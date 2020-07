CLIP: Công an phá đường dây bán dâm 3-5 triệu đồng/lượt do "tú bà" xinh đẹp điều hành

Công an tỉnh Thanh Hoa đang tạm giữ hình sự Cao Thị Ninh (tức "Cao Kiều"; SN 1992, ngụ căn hộ 1902, ở tầng 19, chung cư Tecco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ đường dây mua bán dâm chuyên nghiệp do Ninh điều hành.

[Video] Đường dây mua bán dâm chuyên nghiệp do hotgirl 9x điều hành - Nguồn Công an Thanh Hóa

Đây là đường dây mua bán dâm do Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá vào tối ngày 4-7 tại khách sạn Phú Hưng, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm bị bắt quả tang, Cao Thị Ninh cùng với 3 cô gái trẻ đẹp khách đang tổ chức bán dâm cho 4 khách tại các phòng của khách sạn này.

Việc Cao Thị Ninh bị bắt quả tang khi đang bán dâm khiến nhiều người ở khu chung cư Tecco bất ngờ, bởi Ninh được biết tới một "hotgirl" xinh đẹp, làm nghề tư vấn làm đẹp.

Tác giả: T.Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động