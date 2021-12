Clip: Công an khống chế, bắt 2 nam thanh niên giấu ma tuý trong lỗ nhỏ ở yên xe máy

Ngày 18/12, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, Đội CSGT Công an huyện Tương Dương vừa chủ trì phối hợp với Công an xã Yên Na bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy giấu trong yên xe máy.

Cụ thể, khoảng 18h30 phút ngày 17/12, tại bản Xiềng Nứa, xã Yên Na (Tương Dương), cơ quan công an đã bắt quả tang đối tượng Lương Văn Quân (SN 1997, trú tại bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) và Lô Văn Mai (SN 1999, trú tại bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Công an khống chế 2 đối tượng đang mang ma túy đi trên đường.

Để qua mặt lực lượng công an, hai đối tượng Quân và Mai giấu số ma tuý vào trong nệm yên xe máy bằng một lỗ nhỏ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã thu giữ 1,55 gam heroin và 5 viên hồng phiến cùng 1 xe máy.

Hiện Đội CSGT đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế-Môi trường Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Video công an lấy ma túy từ trong yên xe máy của các đối tượng.

Tang vật ma túy công an thu giữ được của các đối tượng giấu trong yên xe máy

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ