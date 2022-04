Clip chú chó bị bỏ quên giữa vịnh Hạ Long, tự bơi tới thuyền du khách tìm sự giúp đỡ

Mới đây, đoạn clip chú chó tự bơi giữa biển đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đính kèm clip, người đăng tải chia sẻ:

"Trời đất ơi, ai đi du lịch mà làm rơi chó giữa biển Hạ Long thế này, thuyền chúng mình phát hiện ra nó lúc nó đuối lắm rồi, nó bị uống nước bụng to như cái trống, nó biết bơi đến cầu cứu khi thấy chúng mình. Dù rất mệt nhưng nó vẫn vừa bơi vừa vẩy đuôi mừng khi thấy chúng mình (chắc nó biết được cứu). Các bạn đi du lịch mang theo thú cưng để ý nhé chứ như này thấy thương quá".

Clip: Chú chó tự bơi đến thuyền xin sự giúp đỡ của đoàn khách

Theo dõi clip, có thể thấy đoàn khách đã phát hiện chú chó trôi nổi từ xa. Nhưng khi tiến lại gần, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi chú chó vẫn còn sống và đang cố gắng bơi lại gần thuyền xin sự giúp đỡ. Có lẽ phải lênh đênh trên biển trong khoảng thời gian dài, bụng chú căng phồng nhưng vẫn cố gắng tìm cách thoát nạn.

Ngay khi đến gần, 1 người đàn ông đã với tay xuống, xách cổ chú chó nhấc lên thuyền. Mặc dù toàn thân ướt nhẹp, run rẩy nhưng may mắn chú chó đã kịp thời được cứu sống. Đồng thời, một số người cũng nhắc nhở nhau cần phải luôn quan tâm, để ý tới đồ đạc, thú cưng trong quá trình đi chơi, đi du lịch, tránh xảy ra những trường hợp tai nạn như thế này.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc