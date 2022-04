Clip chồng dùng cán dao đập liên tiếp vào mặt vợ, cầm chân kéo lê trên sàn nhà

Theo thông số trên camera an ninh thì sự việc dưới đây xảy ra vào khoảng 15h22' chiều ngày 1/4 vừa qua. Thời điểm này, trong phòng khách có 3 người đang nói chuyện. Bất ngờ, người đàn ông, được cho là chồng đứng bật dậy túm tóc, vật ngửa người phụ nữ áo đỏ ra giữa phòng.

Tiếp đó, anh ta dùng cán dao giáng đòn liên tiếp vào mặt, vào người vợ. Nghe thấy tiếng động lớn, đứa trẻ chừng 3-4 tuổi bước vào phòng khách. Thấy cảnh tượng bên trong, em bé dường như có chút sợ hãi, vội chạy về phía người phụ nữ áo đỏ.

Người đàn ông túm tóc vật ngửa vợ ra giữa nhà rồi đánh (Ảnh cắt từ clip)

Đứa bé hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng đầy bạo lực. (Ảnh cắt từ clip)

Trong khi đó, người phụ nữ áo đen thì cố gắng can ngăn hành vi bạo lực của người đàn ông, rồi kéo anh ta ra khỏi phòng khách. Thế nhưng mọi chuyện chỉ bị gián đoạn chừng 30 giây, sau đó người đàn ông lại hùng hổ lao tới, đánh vợ mình không thương tiếc.

Người phụ nữ áo đen cố gắng can ngăn hành vi của người đàn ông. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, sự việc xảy ra ở Đồng Nai. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khoẻ của người phụ nữ áo đỏ. Dù không rõ nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ việc, tuy nhiên hành xử của người đàn ông với người phụ nữ trong clip khiến số đông không khỏi bức xúc.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc