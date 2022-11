Clip: Chó hoang lao ra đường, quật ngã 2 người đi xe máy

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 15/11, tại tỉnh Bukidnon, Philippines.

Trong clip, hai người đàn ông đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường thì bất ngờ một con chó hoang lao tới. Cú va chạm khiến cả hai văng xuống đường.

Cả hai người đàn ông đều bị thương ở tay, chân và may mắn không nguy hiểm tới tính mạng.

Một quan chức địa phương cho biết: "Hai con chó đuổi theo nhau và một trong số chúng đâm vào chiếc xe máy đang chạy trên đường". Cảnh sát sau đó đã đưa 2 người tới bệnh viện để điều trị vết thương, chiếc xe máy của họ cũng được đưa tới gara để sửa chữa.

Do bị thương nặng, con chó đã được người dân đưa đến một trung tâm động vật. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu nó có sống sót hay không.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn