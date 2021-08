Clip: Bị xe tải tông trúng, nam công nhân sống sót cực khó tin

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra tại Trừ Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam công nhân đang đứng nhặt rác giữ đường thì chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Lúc này, người đàn ông hoảng hốt, lùi lại phía sau nhưng vẫn bị chiếc xe tải đâm trúng.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã đập mặt xuống đường. Chiếc xe tải sau đó bị lật nghiêng, toàn bộ hàng hóa ở phía sau thùng xe văng tung tóe. May mắn là nam công nhân và cả tài xế xe tải đều sống sót và chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi theo dõi clip, đa số cư dân mạng đều cho rằng, nam công nhân này đã có pha thoát chết vô cùng khó tin.

"Tài xế xe tải phanh gấp nên hạn chế một phần va chạm nhưng cũng vì thế mà hàng hóa đổ dồn về phía trước nên xe mới gặp nạn", "Đúng là hay không bằng hên. Thoát chết chỉ trong gang tấc", "Thót tim thật, cứ tưởng người bị xe đè trúng rồi"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn