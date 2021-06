Clip: Bị chồng nhốt trong nhà, người phụ nữ bỏ trốn qua cửa sổ tầng 9 và gặp cái kết đau lòng

Cảnh người mắc kẹt trên tòa nhà cao tầng cố gắng thoát ra ngoài qua đường cửa sổ bằng cách buộc các tấm vải lại với nhau thường chỉ xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh hay những câu chuyện cổ tích, nhưng mới đây một trang tin của Nga đã đưa tin về trường hợp tương tự ở ngoài đời thật. Theo đó, một người phụ nữ 44 tuổi sống ở thành phố St.Petersburg, Nga, gần đây đã thực hiện phương pháp thoát hiểm này.

Cụ thể, người phụ nữ này là một kẻ nghiện rượu, say xỉ tối ngày nên người chồng đã nhốt cô trong nhà để ngăn cô ra ngoài uống rượu. Tuy nhiên, khi cơn thèm rượu đến, cô ta không thể chịu đựng được và nảy ra một ý định táo bạo.

Người phụ nữ xé các tấm ga trải giường ra thành nhiều mảnh, nối chúng lại với nhau để tạo thành một sợi dây. Sau đó, cô thả nó qua đường cửa sổ, từ từ leo xuống bên dưới bằng sợi dây, dù căn hộ của cô nằm ở trên tầng 9.

Người phụ nữ từ từ trượt xuống từ cửa sổ tầng 9.



Cảnh quay do một người dân sống gần đó ghi lại cho thấy, cô trượt từ cửa sổ tầng 9 xuống tầng 8 khá thuận lợi. Sau đó, cô dừng lại ở đó một lúc để nghĩ cách leo xuống và cô chọn cách ngả người ra phía sau một chút để tạo độ dốc, giúp đi trên tường dễ dàng hơn.

Khoảnh khắc sợi dây bị đứt khiến người phụ nữ rơi xuống đất.



Tuy nhiên, quá trình bỏ trốn của người phụ nữ này không hề suôn sẻ. Khi trèo xuống tới tầng 7, do không chịu được sức nặng, sợi dây làm bằng ga trải giường của cô bị đứt khiến cô rơi xuống đất và tử vong ngay tại chỗ. Cảnh tượng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hãi hùng, ám ảnh.

