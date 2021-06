Clip: Bé 3 tuổi mắc ung thư tung tăng trở về nhà sau 28 ngày cách ly khiến dân mạng nghẹn ngào

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok lan truyền một clip ngắn của tài khoản Khải tony ghi lại cảnh em bé 3 tuổi mặc bộ đồ bảo hộ trùm kín thân hình nhỏ bé, chạy theo người thân rời khỏi viện K khiến nhiều người nghẹn ngào.

Theo người đăng tải clip, cũng là một điều dưỡng, bé trong đoạn video là L.T.H, (3 tuổi) quê Sơn La). Em bị ung thư võng mạc và phải điều trị tại viện K từ 30/9/2020.

Sau khi hoàn thành 28 ngày cách ly tập trung ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều với 4 lần xét nghiệm âm tính bé cùng bố về quê Sơn La thực hiện cách ly tại nhà.

"Có những bạn còn không bằng cậu nhí này. Cháu đã cách ly đủ 28 ngày", người đăng clip viết.

Đoạn clip ngay khi được đăng tải trên TikTok đã thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem với nhiều bình luận khích lệ cho rằng dù còn nhỏ tuổi như vậy nhưng em bé thật có ý thức tự bảo vệ mình và chấp hành quy định của nhà nước.

"Em bé đáng yêu quá, nhỏ mà dũng cảm", "28 ngày cách ly đã vượt qua, mong con chiến thắng căn bệnh quái ác", "Cố lên con nhé, mong con luôn khỏe mạnh"... là một số bình luận của dân mạng.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn