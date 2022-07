Clip: Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ lao vào đánh ghen điên cuồng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một quán bar ở Rio Verde, bang Goias, Brazil.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang ngồi uống bia cùng với hai cô gái. Đột nhiên, một người phụ nữ được cho là vợ của anh ta tức giận xông vào quán bar rồi thẳng tay tát người đàn ông.

Sau đó, người phụ nữ này quay sang túm lấy tóc cô gái ngồi bên cạnh người đàn ông rồi kéo cô ta ngã xuống đất. Trước màn tấn công bất ngờ, người đàn ông mặc áo đen đã ra sức bảo vệ cô gái tóc vàng, đồng thời ngăn cản sự hung dữ của người phụ nữ.

Những người chứng kiến đã kéo người phụ nữ ra khỏi quán bar khi cuộc ẩu đả trở nên dữ dội. Tuy nhiên, hai vợ chồng lại tiếp tục đánh nhau ở ngoài đường và những người ngoài cuộc đã cố gắng tách cả hai ra xa.

Sau khi những người qua đường ngăn được cuộc ẩu đả, người chồng quay trở lại quán bar để uống hết đồ uống của mình. Vẫn chưa rõ có ai bị thương sau cuộc ẩu đả hay không.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn