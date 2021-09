Clip: Bắt người đàn ông lái xe ôtô bỏ trốn khỏi khu cách ly

Ngày 17-9, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết lực lượng thuộc Cục vừa bàn giao Trần Quang Hoàng (SN 1968, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho Công an huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Người đàn ông bị lực lượng chức năng khống chế - Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, vào lúc 20 giờ ngày 16-9, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) nhận được tin báo của Công an tỉnh Thái Nguyên có 1 người đàn ông manh động, liều lĩnh, có biểu hiện chống đối, bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung, chống người thi hành công vụ. Người này cố tình điều khiển xe ôtô BKS 99A-263.66 bỏ chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hướng Thái Nguyên đi Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xét thấy đối tượng có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng tất cả các phương tiện đang lưu thông hướng Hà Nội tại tại chốt Km 17+300 để vây bắt người đàn ông này.

Trần Quang Hoàng bị bắt giữ - Clip: Cục CSGT

Đến 20 giờ 43 phút cùng ngày, tại Km 17+300 nút giao Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tổ công tác đã dừng được xe ôtô mang BKS 99A-263-66 và khống chế, bắt giữ đối tượng.

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông điều khiển chiếc xe tên Trần Quang Hoàng. Qua test nhanh, người đàn ông âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn là 0,088 miligam/lít khí thở.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Quang Hoàng về hành vi: Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam /lít khí thở; tạm giữ phương tiện và khám xét phương tiện. Trong quá trình làm việc, Trần Quang Hoàng tỏ ra không hợp tác với lực lượng CSGT.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động