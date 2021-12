Clip: Ám ảnh cảnh tượng gã thanh niên nghiện ma túy đánh chết một cán bộ quân dân giữa phố

Cụ thể, theo những gì camera an ninh gần hiện trường gây án ghi lại, có thể thấy người đàn ông mặc áo trắng không ngừng dùng hung khí có hình dạng dài như thanh sắt liên tục đập mạnh vào một người khác đang nằm trên đường.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cán bộ quân dân bị gã đàn ông nghiện ngập sát hại trên phố

Có lẽ do đã bị thương nặng nên nạn nhân không hề có biểu hiện kháng cự. Cảnh tượng này khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi rùng mình kinh hãi trước hành động tàn độc của người đàn ông.

Theo báo Người lao động đã đưa tin, nạn nhân được xác định là anh T.V.M (SN 1994, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dân quân trật tự phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên).

Sau gần 1 ngày khẩn trương điều tra, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm gây ra vụ sát hại cán bộ dân quân trật tự là Tạ Thanh Hải (SN 1990; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên). Tại cơ quan công an, Hải chỉ khai nhận bản thân nghiện ma túy và đã đánh nạn nhân đến tử vong.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị