Clip: 3 đứa trẻ mắc kẹt trong thang máy gào khóc thảm thiết, camera chỉ ra lỗi sai của người lớn

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng "dở khóc dở cười" của 3 cháu bé ở trong thang máy tòa chung cư khiến nhiều người hoảng hốt và bất ngờ.

Theo đó, có 3 cháu bé 2 gái 1 trai đang trong thang máy tòa nhà. 3 đứa trẻ đã vô cùng hoảng loạn khi thấy thang máy không hề nhúc nhích. Bé trai sợ hãi đã gào khóc thảm thiết. Thấy vậy, cô chị mặc váy đỏ đã cố gắng dỗ dành em trai mau nín khóc để còn bấm các nút để gọi ra ngoài cầu cứu.

Còn bé gái váy vàng cũng tình tĩnh giải thích cho em: "Do mình bấm hoài chữ G nên nó mới bị kẹt". Tuy nhiên, sau một hồi bấm mãi một loạt nút trên bảng điều khiển thang máy nhưng vẫn không ăn thua, cả ba bắt đầu sợ hãi, khóc nức nở.

Ba em thi nhau gào khóc, cố dùng tay đập vào cửa để tìm cách thoát nạn. Mãi đến khi có người ở ngoài bấm nút, cánh cửa thang máy mới chịu mở ra. 3 đứa trẻ liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đoạn clip ghi lại tình huống trên đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhất là các bậc phụ huynh có con nhỏ và ở trong chung cư đều tỏ ra hoảng hốt và lo sợ cho tình huống nguy hiểm của các con. Bên cạnh đó cũng có dân mạng tinh ý phát hiện ra nguyên nhân là do lũ trẻ chưa bấm số tầng nên thang máy mới không di chuyển được. Do đó, bố mẹ cần hướng dẫn, dạy dỗ bé cách di chuyển thang may, tránh xảy ra nguy hiểm thật sự.

Một số cư dân mạng bình luận:

"Khổ thân bọn nhỏ, chưa bấm tầng sao thang di chuyển được con ơi. Sau nhớ có người lớn đi cùng còn hướng dẫn con nha";

"Mình nghĩ chúng đã chưa và không bao giờ dám "bén mảng" chơi đùa trong thang máy nữa",

"Đây là bài học cho các con, nhưng chính bố mẹ cũng nên rút ra kinh nghiệm nhắc nhở và hướng dẫn các con khi không may gặp sự cố nên bình tĩnh thực hiện các động tác gì để an toàn",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn