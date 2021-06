Clip: 2 thanh niên đâm ngang xe cấp cứu, "bay" lộn nhiều vòng trên không trước khi tiếp đất

Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư đường Lý Thái Tổ - Đồng Khởi thuộc phường Phú Chánh, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 12/6 đã được camera an ninh ghi lại. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, tình huống trong đoạn clip nhanh chóng được mang ra "mổ xẻ" tranh cãi không ngừng.

Theo đó, 2 thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy mang BKS 7E1-469.36 lưu thông với tốc độ cao trên đường hướng Hòa Phú đi KCN Kim Huy. Khi tới ngã tư nhắc tới ở trên, 2 thanh niên đã đâm ngang xe cấp cứu di chuyển từ đường Đồng Khoier hướng Võ Văn Kiệt đi Nguyễn Văn Linh.

Cú đâm khá mạnh khiến 2 người trên xe lộn nhiều vòng trên không trước khi tiếp đất. Tại hiện trường, 2 nạn nhân bị thương khá nặng, xe máy vỡ nát, còn xe cấp cứu bị đâm biến dạng sườn bên trái.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc 2 nam thanh niên đâm trúng xe cấp cứu ở ngã tư

Theo dõi đoạn clip có thể thấy xe cứu thương đã bật còi báo hiệu xin nhường đường khẩn cấp, 2 nam thanh niên không vượt đèn đỏ thế nhưng khi qua ngã tư đã không chú ý quan sát và chủ động giảm tốc độ. Đây đã trở thành nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đáng tiếc

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc