CLB Đà Nẵng khuyến cáo không đưa trẻ em đến xem Công Phượng và HAGL thi đấu

CLB Đà Nẵng và Ban tổ chức sân Hoà Xuân xác nhận thông tin trên. Số lượng phát hành là khoảng 20.000 vé và được bán hết vào chiều 7/4, một ngày trước khi trận đấu diễn ra.

BTC sân cũng đưa ra 3 khuyến cáo, đáng chú ý là việc "không nên dẫn theo trẻ em để đảm bảo an toàn cho các cháu".

Hai khuyến cáo còn lại là "luôn mang theo khẩu trang khi đến sân và trong suốt trận đấu" và "những người không có vé xin vui lòng không đến sân và theo dõi trận đấu qua các kênh truyền hình trực tiếp".

Người hâm mộ chen nhau mua vé xem CLB Đà Nẵng đấu HAGL vào chiều 7/4 (Ảnh: VĐ)

BTC sân Hoà Xuân cũng gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã lặn lội đường xa nhưng không mua được vé. Thông báo có ghi: "Do sức chứa của sân có hạn, BTC chỉ phát hành lượng vé vừa đủ chỗ ngồi để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Do đó không thể đáp ứng được tất cả nhu cầu từ quý khán giả, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ quý khán giả và người hâm mộ".

CLB Đà Nẵng chạm trán HAGL là 1 trong 2 trận cầu tâm điểm của vòng 8 V.League 2021 . Sức hút của HAGL khiến khán giả xếp hàng dài mua vé trước các quầy vé ở sân Hoà Xuân.

Hiện tại, phe vé cũng đang hoạt động mạnh. Mệnh giá vé cao nhất là 40.000 đồng/vé đã được đẩy lên thành 300.000 – 400.000 đồng/vé.

Công Phượng và HAGL đang thi đấu tốt và được CĐV săn đón ở mỗi nơi đội hành quân đến (Ảnh: Hiếu Lương)

BTC sân Hoà Xuân khuyến cáo người hâm mộ không có vé không nên đến sân tránh mua phải vé giả hoặc mua phải giá quá cao, tiếp tay cho phe vé. Bên cạnh đó, BTC cũng lo ngại sự cố "vỡ sân".

Năm 2017, khi sân Hoà Xuân mới khánh thành, trận CLB Đà Nẵng gặp HAGL đã gặp phải tình trạng này. Khán giả thậm chí còn tràn cả vào đường hầm, đứng trước cửa phòng thay đồ HAGL khiến đội bóng phố Núi rời sân rất vất vả.

Trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và HAGL sẽ diễn ra lúc 17h00. Tính đến sáng 8/4, HAGL đứng thứ 2 với 16 điểm, Đà Nẵng đứng thứ 4 với 15 điểm.

Tác giả: Hiếu Lương

Nguồn tin: Nhịp sống Việt