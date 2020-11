Chuyển tội danh khởi tố đối với nguyên cán bộ Ban dân tộc tỉnh Nghệ An

Ngày 30/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 11. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và báo cáo tình hình xử lý các vụ việc liên quan đến ban, ngành phụ trách đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý và triển khai kế hoạch công tác tháng 12.

Theo đó, có nhiều vụ việc vi phạm được dư luận quan tâm thời gian qua đã cơ bản được hoàn tất. Đối với, vụ án liên quan Đề án hỗ trợ kinh tế - xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu ở huyện Tương Dương, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, hiện đã có quyết định chuyển tội danh khởi tố đối với Nguyễn Tâm Long - nguyên Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) từ tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội danh "Tham ô tài sản". Vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ và sẽ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy đối với bước xử lý trong thời gian tới.

Cảnh sát khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 23/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, khám nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long và Lê Văn Sơn để điều tra, làm rõ vi phạm liên quan đến vụ án Tham ô tài sản tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An.

Ngày 30/7/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã có các quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tâm Long về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra các quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Tâm Long; Lê Văn Sơn và Nguyễn Đình Thịnh. Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiên phong