Chuyện ở nhà chờ công an gọi và "đi đêm" để làm căn cước công dân gắn chip ở Nghệ An

Sau khi được Thủ tướng ký quyết định phê duyệt dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, Bộ Công an đã đặt mục tiêu trước ngày 1/7 năm nay sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân trên toàn quốc.

Riêng tại 10 tỉnh, thành phố trong đó có Nghệ An, Bộ Công an yêu cầu trước ngày 30/4 phải cấp CCCD gắn chip cho một nửa số dân cư trú ở các địa phương này.

Thực hiện chỉ thị trên, nhiều ngày qua, lực lượng Công an Nghệ An nói riêng và nhiều tỉnh, thành nói chung đã liên tục tăng giờ làm, thậm chí làm thâu đêm để làm thủ tục cấp CCCD cho người dân.



Dân ghi lại thông tin, về nhà ngồi chờ... công an gọi

22h đêm, lượng người đổ dồn đến nhà văn hóa xóm Mậu 1, Mậu 2 ở xã Kim Liên không có dấu hiệu dừng lại. Lực lượng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vẫn miệt mài, phân công nhau từng nhiệm vụ để làm thủ tục cấp căn cước kịp thời, tránh việc người dân phải chờ đợi, tập trung đông người.

Gần 22h đêm, lượng người dân ở xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) vẫn đổ dồn về nhà văn hóa xóm để được làm thủ tục cấp căn cước công dân.

"Đơn vị chúng tôi huy động lực lượng lớn cán bộ để cấp căn cước cho công dân từ đầu tháng 3 đến nay. Trung bình mỗi ngày làm từ 700-1000 bộ hồ sơ. Chúng tôi làm không quản ngày hay đêm, chỉ làm đến khi hết người chứ không hết việc", Đại úy Hoàng Ngọc Sỹ - Phó trưởng Công an huyện Nam Đàn chỉ đạo công tác làm thủ tục căn cước công dân chia sẻ.

Theo thống kê, toàn huyện Nam Đàn có hơn 134.000 công dân có nhu cầu cấp căn cước công dân gắn chip. Để đảm bảo việc cấp căn cước nhanh gọn, kịp thời, Công an huyện Nam Đàn đã huy động tối đa lực lượng, đồng thời phối hợp với công an các xã.

Ngoài việc huy động tối đa lực lượng, Công an huyện Nam Đàn cũng phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền thường xuyên trên các loa phóng thanh của xã, xóm để người dân biết được thời gian, địa điểm làm việc cũng như các thủ tục, giấy tờ cần thiết khi đi làm CCCD gắn chip, tránh việc người dân thiếu sót giấy tờ, đi sai giờ.

Công an huyện Nam Đàn ưu tiên những người già lớn tuổi, tật nguyền được vào làm trước để tránh họ phải chờ đợi lâu.

Để thuận tiện nhất cho người dân khi đi làm CCCD, công an huyện Nam Đàn đã triển khai cho từng tổ công tác đến từng khối, từng xóm để làm thủ tục. Ngoài giờ làm hành chính, lực lượng công an còn triển khai làm thêm cả vào ban đêm nhằm đáp ứng được chu cầu của người dân.

Theo đó, Công an huyện Nam dàn đã cử ra 3 tổ công tác chia ra làm 3 ca. Trung bình mỗi tổ có từ 8 đến 10 cán bộ. Trong đó, mỗi người sẽ có từng nhiệm vụ riêng như nhận thủ tục giấy tờ, lấy thông tin cá nhân, phát số thứ tự, lấy dấu vân tay, đặc điểm nhận dạng, chụp ảnh, nhập số liệu và phát phiếu hẹn trả kết quả.

Với vòng tròn làm việc khép kín, mỗi người dân chỉ mất chừng 10 phút để hoàn thiện thủ tục.

Mỗi cán bộ công an được phân công từng nhiệm vụ cụ thể riêng, từ việc đón nhận thủ tục, hướng dẫn đến gọi điện và hẹn trả kết quả.

"Khi người dân đến làm thủ tục sẽ được cán bộ lấy thông tin, số điện thoại, phát số thứ tự và cho về nhà. Cán bộ sẽ căn cứ vào số thứ tự này để gọi điện thoại trực tiếp khi người đó gần đến lượt làm. Nếu họ bận, có thể hẹn khi khác.

Đây là cách làm để tránh người dân phải chờ đợi và tránh việc tập trung quá đông người một lúc", Đại úy Sỹ chia sẻ về quy trình nhanh gọn của đơn vị trong việc cấp CCCD.

Dù làm thủ tục đông người nhưng công an vẫn luôn nêu cao ý thức đeo khẩu trang, phòng tránh dịch bệnh.

Vừa được cán bộ công an gọi đến làm thủ tục, chị Trần Thị Vân (người dân xóm Mậu 2) vui mừng vì khi đến chị được gọi ngay vào làm các thủ tục để cấp CCCD.

"Tôi đến là các các bộ gọi đến lấy dấu vân tay, nhập dữ liệu, chụp ảnh và hẹn trả kết quả. Đi 1 lượt chỉ mất chừng 10 phút thôi, rất nhanh. Chẳng phải chờ đợi gì lâu cả", chị Vân cười nói.

"Tôi thấy cách làm rất hay khi người dân đến thì để lại thông tin và có thể về nhà. Cán bộ sẽ gọi lên khi gần đến lượt. Vì vậy, chúng tôi không phải chờ đợi mất thời gian, về nhà có thể giải quyết được nhiều việc khác mà vẫn làm được thủ tục cấp căn cước.

Điều này rất tiện lợi cho người dân, nhất là những người con nhỏ, bận nhiều việc. Những người bận đi làm cả ngày thì ban đêm cũng có thể đến để làm căn cước như ban ngày", Anh Trần Văn Dương (người dân xóm Mậu 2, xã Kim Liên) chia sẻ.

Càng về đêm, người dân ở các xóm Mậu 1, Mậu 2 (xã Kim Liên) càng đến đông hơn để làm CCCD. Bởi ban ngày đa số người dân đều đi làm, chỉ đêm thì mới có thời gian nghỉ.

Công an huyện làm việc hết công suất, có những ngày đến 4h sáng

Do nhu cầu người dân trong việc cấp căn cước rất lớn nên không chỉ làm việc trong giờ hành chính mà Công an huyện Nam Đàn còn tổ chức làm vào ban đêm.

Có những ngày, các cán bộ công an Nam Đàn phải làm việc đến tận 4h sáng mới hết người. Dù vất vả, khó khăn, mất ngủ nhưng các cán bộ công an vẫn miệt mài với mong muốn đáp ứng được hết nhu cầu của người dân trong ngày, tránh việc người dân đến nhưng không được làm.

Dù đã hơn 22h đêm nhưng lượng người dân đến làm thủ tục càng đông khiến các cán bộ công an phải căng mình làm thủ tục.

" Ngày 15/3 vừa qua tại xã Xuân Hòa, chúng tôi thay nhau làm cả ngày và đến tận 4h sáng hôm sau mới hết người. Chỉ cần đáp ứng được người dân thì cán bộ chúng tôi sẵn sàng phục vụ", Đại úy Sỹ chia sẻ về ca làm việc muộn nhất cấp CCCD cho người dân.

Đại úy Sỹ cho biết, hôm làm việc muộn nhất đến 4h sáng là vì lúc này các công nhân ở những nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn xin đề xuất được làm đêm. Bởi vào ban ngày, các công nhân phải đi làm và chỉ được nghỉ vào ban đêm.

Với các máy móc hiện đại, mỗi người chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn thiện thủ tục cấp căn cước.

Cũng như các đối tượng người dân khác, để những công nhân không phải chờ đợi lâu, có thời gian nghỉ ngơi ở nhà thì sau khi lấy thông tin, các công nhân được cho về nhà chờ đợi.

Căn cứ vào số thứ tự nhận thủ tục ban đầu, các cán bộ công an sẽ gọi từng người đến làm mỗi khi lượt đến gần. Chỉ trong vòng 1 đêm, các cán bộ công an đã giải quyết được hàng trăm bộ hồ sơ cho các công nhân này.

"Bình thường thì ngày nào chúng tôi cũng làm đến 12h đêm, 1h sáng nhưng hôm đó là muộn nhất.

Các công nhân xin làm đến mấy giờ cũng được miễn sao để sáng ngày hôm sau có thể đi làm. Vậy là chúng tôi làm thông đến 4h sáng hôm sau mới hết người. Các công nhân vui vẻ lắm vì không phải nghỉ việc", Đại úy Sỹ nói.

Tuy vất vả, nhọc nhằn nhưng lực lượng công an vẫn miệt mài để phục vụ người dân tránh việc người dân phải chờ đợi khi làm thủ tục.

Mỗi ngày làm việc từ sáng sớm và luôn kết thúc bằng những bữa ăn vội trong đêm hoặc có khi là rạng sáng ngày hôm sau nhưng mỗi khi tiếp đón người dân làm thủ tục thì những chiến sỹ công an ấy vẫn luôn tươi cười niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn cho người dân chu đáo.

Tuy vất vả, nhọc nhằn và cả mất ngủ nhưng những ngày qua, cùng với Công an huyện Nam Đàn, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An và công an các huyện trên địa bàn đang tập trung huy động tối da lực lượng để sớm hoàn thiện việc cấp căn cước cho người dân.

Công an huyện Tân Kỳ hỗ trợ người phụ nữ tàn tật đi xe lăn vào chụp ảnh để làm thủ tục cấp CCCD.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Báo Tổ quốc