Chung cư Vinaconex 9 – CTB (Nghệ An): Người dân bức xúc vì chủ đầu tư thiếu trách nhiệm

Ngày 08/3/2021 Sở Xây dựng Nghệ An có Công văn số 682/SXD-TTr về thực hiện Kết luận thanh ra số 551/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chỉ ra những nội dung tồn tại cần khắc phục đối với chung cư CTA, CTB gồm: "(1) Phía trên lan can lô gia các căn hộ có lắp dựng thêm các hoa sắt bảo vệ, vách kính kèm cửa sổ mở trượt hoặc mở hắt; Chiều cao và khe hở của lan can cầu thang, lan can lô gia và lan can khu vực chung chưa đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; không lắp dựng lan can bảo vệ đường dốc xuống tầng hầm; (2) Chưa thành lập Ban quản trị và thực hiện quản lý vận hành theo chung cư theo quy định; (3) Chưa thực hiên đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho các hộ dân".