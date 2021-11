Chưa Tết đã “nóng” tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu

Gần 2 tấn pháo nổ được Công an Quỳnh Lưu (Nghệ An) thu giữ sau khi phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng. Ảnh: Trọng Tuấn

Vào 10h30 ngày 19.11, Đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Công an huyện Yên Thành kiểm tra xe máy không có biển kiểm soát, do ông Nguyễn Văn Tiến trú tại xã Thọ Thành điều khiển, phát hiện 3 thùng chứa 13 cối pháo do nước ngoài sản xuất, trọng lượng 16,5 kg.

Công an huyện Nghi Lộc thu giữ gần 1 tạ pháo nổ sau khi bắt giữ 3 đối tượng mua bán pháo nổ trái phép. Ảnh: Minh Tâm

Tại thời điểm kiểm tra số pháo trên không có hóa đơn chứng từ, Đội Quản lý thị trường số 11 đã bàn giao đối tượng, phương tiện và pháo cho Công an huyện Yên Thành xử lý.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng Nghệ An đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo với số lượng rất lớn.

Ngày 14.11, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an thành phố Vinh và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ 7 đối tượng gồm: Hoàng Văn Đạt (sinh năm 1995), Cao Văn Tuấn (sinh năm 1987), Nguyễn Công Chiến (sinh năm 1986), Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1992), Trần Văn Dũng (sinh năm 1981) cùng trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Đình Đức (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, thu giữ của các đối tượng hơn 1,5 tấn pháo nổ các loại...

Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 16.11, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1985), trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Đào Tuấn Anh (sinh năm 1989), trú tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Bùi Thị Cúc (sinh năm 1977), trú tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và Phan Thị Hồng (sinh năm 1965), trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tang vật thu giữ 61 bao tải pháo với tổng trọng lượng khoảng 900kg.

Trước đó, vào ngày 24.10, trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn 3, xã Quỳnh Giang, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt thành công 2 đối tượng Lương Hồng Thanh và Nguyễn Văn Dũng, đều sinh năm 1984 và cùng trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, thu 82 bánh pháo, khối lượng 141kg.

Vào 11.10, tại xã Nghi Quang, công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1972) trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, thu 40 cối pháo nổ có trọng lượng 47kg.

Sau khi bắt Thuận, lực lượng Công an phát hiện “đầu mối” của đường dây buôn bán hàng cấm là đối tượng Trần Thị Bé (sinh năm 1980) trú tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc.

Tại cơ quan công an, Bé cũng xin giao nộp số pháo tại nhà, gồm 81 cối pháo hoa nổ loại 36 quả có trọng lượng 88kg.

Lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An thu giữ tang vật pháo lậu. Ảnh: QLTT

Theo kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an Nghệ An đã xác định tất cả các địa phương là địa bàn trọng điểm cần tập trung đấu tranh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Công an các đơn vị, địa phương khi phát hiện, bắt giữ các đối tượng sử dụng pháo trái phép (kể cả thời khắc giao thừa) sẽ củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý hình sự về tội “gây rối trật tự công cộng”; kiên quyết áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giữ, tạm giam đối với những đối tượng (khi có đủ điều kiện) để răn đe, phòng ngừa chung.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động