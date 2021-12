Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Toà Giám mục Giáo phận Vinh, Nghệ An

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Giáng sinh đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Giáo phận Vinh.

Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh.

Phát biểu tại buổi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng các linh mục, nam nữ tu sĩ, các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo Giáo phận Vinh một mùa Giáng sinh an lành, yên vui và hạnh phúc tràn đầy hồng ân của Chúa; năm mới an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành tích mới.

Thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và những kết quả, thành công của các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn đã được tổ chức trong năm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong những kết quả đó có sự góp sức to lớn của đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung và đồng bào Công giáo Giáo phận Vinh nói riêng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong năm 2020 và 2021, đất nước ta đã phải trải qua nhiều biến cố và thử thách mang tính toàn cầu như dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ. Song, trong gian khó, Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung cũng như Giáo phận Vinh nói riêng đã tham gia tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID -19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chúc mừng Giáng sinh đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Giáo phận Vinh.

Trong đó, đồng bào công giáo đã tham gia ủng hộ tiền, hàng hóa, trang thiết bị y tế để đất nước đẩy lùi dịch COVID-19 và giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ, đồng thời tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, từ thiện, nhân đạo... Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định các hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo đã đóng góp vào thành công chung của cả nước, cùng đất nước vượt qua những gian khó.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, đồng bào Công giáo Giáo phận Vinh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP. Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo tiếp tục ủng hộ các cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, nâng cao hơn nữa về chất lượng để vận động đồng bào Công giáo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân trong đó có đồng bào Công giáo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày một đổi mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp Lễ Giáng sinh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu trong đoàn công tác đã tặng hoa, chúc mừng Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Giáo phận Vinh.

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng dịp lễ Giáng sinh. Toà Giám mục Giáo phận Vinh sẽ tiếp tục vận động đồng bào trong giáo xứ tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động; phát huy những mặt tích cực, giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, đồng hành với nhân dân xây dựng quê hương Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng giàu mạnh.

Đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đã tặng quà đến Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Giáo phận Vinh là một giáo phận lớn và đông đồng bào Công giáo, với gần 51.000 hộ, trên 290 ngàn người (chiếm khoảng 9% dân số toàn tỉnh Nghệ An) sinh hoạt tại 13 giáo hạt, 112 giáo xứ.

Sáng cùng ngày, sau khi thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự và chứng kiến Lễ ký kết phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: Báo Tin tức