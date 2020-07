Chủ tịch UBND TP. Pleiku xin lỗi phụ huynh và học sinh vụ lộ đề thi

Tại văn bản số 1876/UBND-TH, ngày 06/7 gửi đến quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 trên địa bàn TP,Pleiku nêu rõ: Ngày 3/7 ngành GD&ĐT TP.Pleiku đã kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn lớp 9, năm học 2019-2020. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức đã xảy ra sự cố lộ đề kiểm tra môn này. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này đã chỉ đạo cho ngành giáo dục sử dụng đề dự phòng để tổ chức kiểm tra lại môn này.

Cùng với đó, UBND TP.Pleiku đã chỉ đạo Công an TP.Pleiku chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước sự việc này, Chủ tịch UBND TP.Pleiku thay mặt UBND thành phố gửi lời xin lỗi tới quý phụ huynh cũng như học sinh khối 9 vì sự việc xảy ra ngoài ý muốn nói trên. Đồng thời, mong muốn phụ huynh và học sinh trên địa bàn thông cảm và chia sẻ.

Văn bản xin lỗi phụ huynh và học sinh vì sự cố lộ đề thi môn Ngữ văn lớp 9

Cũng trong sáng 6/7, Phòng GD&ĐT TP.Pleiku (Gia Lai) đã sử dụng đề dự phòng để tổ chức kiểm tra lại cho toàn bộ học sinh khối 9 trên địa bàn môn Ngữ văn. Buổi thi diễn ra thành công tốt đẹp. Nguồn tin để lộ đề kiểm tra ra ngoài vẫn đang được xác minh, làm rõ.

Trước đó, như Báo Công lý đã đưa tin, vào đầu giờ chiều ngày 3/7, sau khi thi xong môn Ngữ văn vào buổi sáng, Phòng GD&ĐT Pleiku đã nắm được việc lộ đề thi môn Ngữ văn lớp 9.

Ngay sau đó, Phòng GD&ĐT đã triệu tập một cuộc họp khẩn với sự tham gia của tất cả các Hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở trên địa bàn TP.Pleiku và ban chuyên môn để kiểm tra, xác minh thông tin việc đề thi bị lộ.

Theo nguồn tin của PV, vào ngày 01/7, Phòng GD&ĐT Pleiku đã in đề mẫu rồi chuyển đến các trường. Chiều 2/7, các trường tổ chức in, sao. Đề môn thi Ngữ Văn bị nghi lộ vào tối cùng ngày các trường in, sao.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Tác giả: Trần Sỹ

Nguồn tin: Báo Công lý