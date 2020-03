Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy sản xuất

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Mặc dù dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực nhưng qúy 1 năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) vẫn ước đạt trên 24.000 tỷ đồng, tăng 3,54% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 4,75%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 3,21%; khu vực dịch vụ ước đạt hơn 8.200 tỷ đồng, tăng 5,13%. Tình hình sản xuất công nghiệp vẫn duy trì, ổn định và có tăng trưởng. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 2,84% so với cùng kỳ năm 2019. Nhờ đó mà thu ngân sách ước thực hiện 4.388 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán, tăng 24% cùng kỳ năm 2019. Chi ngân sách quý I năm 2020 ước thực hiện 7.212 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán.

Trong quý 1, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm đã đạt 9,38%, cao hơn bình quân chung cả nước, ước 3 tháng đạt 20%. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cam kết giải ngân và bàn giao mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn tỉnh Nghệ An theo tiến độ chỉ đạo của Bộ GT-VT. Tính đến giữa tháng 3, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1.120 tỷ đồng; điều chỉnh 13 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng gần 1.820 tỷ đồng. Phong trào thi đua xây dựng NTM năm 2020 cũng được các địa phương phát động, triển khai sâu rộng.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát và lan rộng toàn cầu; UBND tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên hiện nay chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2; đảm bảo các điều kiện tiếp nhận công dân từ các nước trở về cách ly tại các điểm tập trung.

Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhất là công nghiệp và dịch vụ. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp các ngành cần tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt đồng thời 2 nhiệm vụ quan trọng, đó là vừa phòng chống dịch bệnh covid 19, vừa hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch KT-XH theo kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hiện nay là tập trung phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Trên tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh cần chủ động trong mọi tình huống, làm cho người dân cảm thấy an âm, an toàn. Trong điều kiện quá tải tuyến tỉnh, các huyện thành thị cần khẩn trương xây dựng các khu cách ly sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ngành Y tế , ngành GTVT và các ngành, địa phương phối hợp, đảm bảo các điều kiện để đưa công dân về cách ly tập trung an toàn và đưa công dân về địa phương khi hết thời hạn cách ly.

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các sở, ngành cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thúc đẩy phát triển sản xuất.Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, coi đây như là một dư địa tác động đến phát triển kinh tế, xã hội... Đôn đốc triển khai, giải ngân các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính trị, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025, lập quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045…

Đồng tình với đề xuất của các sở, ngành địa phương yêu cầu tỉnh cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư nhất là liên quan đến các dự án lớn, tạo động lực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có cuộc làm việc với các sở, ngành liên quan để nghe vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến báo cáo tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 02/2020;báo cáo Công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý I năm 2020.

