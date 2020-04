Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Rà soát lại kịch bản tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực

Toàn cảnh cuộc họp.

Trong tháng 4, Nghệ An nằm trong nhóm nguy cơ dịch covid-19 có thể lây lan ra cộng đồng, nên toàn tỉnh phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung cao độ để chỉ đạo, thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ cách ly và bàn giao hơn 6.800 công dân về địa phương. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 179 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, đến ngày 15/4 các ngân hàng đã miễn, giảm lãi suất cho 164 khách hàng với dư nợ gần 2.200 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 73 khách hàng với số tiền gần 336 tỷ đồng; giải ngân mới gần 2.700 tỷ đồng cho 399 khách hàng. Lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng lớn nhất từ dịch bệnh. Bên cạnh đó, hoạt động giao thông vận tải, thu hút đầu tư, xây dựng tại các khu, cụm công nghiệp, địa phương đều bị đình trệ do dịch covid-19. Vì vậy, kế hoạch kích cầu, thu hút đầu tư, tái sản xuất đã được các ngành dự kiến và báo cáo tại cuộc họp. Sở Giáo dục đào tạo cũng báo cáo kế hoạch chuẩn bị cho học sinh trở lại trường từ ngày 27/4 đối với THCS, THPT; ngày 4 tháng 5 đối với tiểu học và mầm non.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu: Trong tháng 5 toàn tỉnh chú trọng vào công tác thi đua chào mừng ngày sinh của Bác. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong giai đoạn mới, và thực hiện kế hoạch hành động triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Các ngành, lĩnh vực phải tập trung cơ cấu lại hoạt động để từng bước ổn định công việc và đạt mục tiêu cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh trong phiên họp tháng 5 để có cách nhìn tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ nay đến cuối năm 2020. Đồng thời, yêu cầu Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở Du lịch tiếp tục vào cuộc để giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với Sở Tài chính cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ khả năng thu của tỉnh thời gian tới, từ đó cơ cấu lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hơn nữa chủ động đề xuất Trung ương, Bộ Tài chính để kịp thời hỗ trợ tỉnh tháo gỡ khó khăn.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chủ tịch UBND yêu cầu Sở Y tế tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, và tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đúng yêu cầu. Đặc biệt, chú ý đến 9 trường hợp người Nghệ An dương tính với virus SARS-CoV-2 đang được điều trị tại các bệnh viện để có hướng quản lý, cách ly khi ra viện về địa phương đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt việc đưa học sinh trở lại trường học, đảm bảo phòng, chống dịch, đồng thời tổ chức kế hoạch thi học kỳ 2 theo tinh thần học đến đâu, thi đến đó. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng, đủ đối tượng, hiệu quả, cũng như chú trọng vào công tác tạo việc làm cho các lao động trở về địa phương thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh còn nhấn mạnh đến việc đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đảm bảo đạt 100% vốn theo quy định, cũng như triển khai các dự án giao thông trọng điểm đảm bảo hiệu quả theo đúng tiến độ giải ngân. Đối với các dự án trọng điểm, cần quan tâm thúc đẩy, nhất là những dự án có khả năng thu hút đầu tư trên địa như các dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp để đón đầu, thu hút làn sóng đầu tư sau dịch Covid -19. Bên cạnh đó, các sở, ngành sớm hoàn thành việc đưa công an chính quy về xã theo đúng lộ trình, thời gian; đưa Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vào hoạt động; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021- 2025 sát với tình hình thực tế; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Về công tác truyền thông, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới.

Tác giả: Nguyễn Nam - Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An