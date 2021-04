Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ứng cử đại biểu Quốc hội tại Nghệ An

Trong tỉnh

Sáng ngày 27/4, thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết, tại tỉnh Nghệ An trong tổng số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội có 6 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ở Nghệ An tại đơn vị bầu cử số 4 gồm TP Vinh và các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên.