Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm việc với tỉnh Nghệ An về công tác chuẩn bị bầu cử

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả triển khai nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tổ chức các bước hiệp thương đảm bảo thời gian, thành phần và thủ tục.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn của tỉnh Nghệ An, nhất là cán bộ Mặt trận các cấp để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Điền Bắc).

Cụ thể, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 13 đại biểu từ tổng số 23 ứng cử viên (Trung ương giới thiệu 6 người, địa phương giới thiệu 17 người) đảm bảo cơ cấu theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 83 đại biểu trong tổng số 138 người được giới thiệu ứng cử.

Bên cạnh đó, từ ngày 27/4 đến nay đã tổ chức 22 hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Tuy nhiên, do xuất hiện bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng, sau khi thống nhất với Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã điều chỉnh kế hoạch vận động bầu cử theo Hướng dẫn 61 của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Thay đổi hình thức vận động, giảm số cuộc tiếp xúc cử tri, tăng cường vận động thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Nghệ An.

Trong đó có vai trò rất lớn của cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, với cách tiếp cận nề nếp, bài bản từ hiệp thương, giới thiệu đến tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng quà cho cán bộ Mặt trận tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Điền Bắc).

“Trong thời gian qua, MTTQ tỉnh Nghệ An đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội, điển hình là chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết với hơn 2.000 căn nhà được xây dựng, đồng nghĩa với việc có hàng vạn người có nhà mới để ở. Rồi đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã kêu gọi vận động ủng hộ hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng chống dịch. Nay, công tác bầu cử cũng được tỉnh Nghệ An chuẩn bị chu đáo, bài bản”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Cũng tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đề xuất của MTTQ tỉnh Nghệ An được Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận, tiếp thu, nghiên cứu.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Kim Liên và đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Kim Liên và đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn). (Ảnh: Điền Bắc).

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết