Chủ sòng bạc “khủng” trong bãi xe container ở Bình Dương vừa bị phá là ai?

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt tại trận

Chiều 8/1, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 21 đối tượng để lập hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo đó, rạng sáng 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Phòng cảnh sát cơ động, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Dĩ An bắt quả tang 21 đối tượng. Thời điểm này, các đối tượng đang sát phạt nhau tại bãi xe container (thộc khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An).

Bước đầu, cảnh sát xác định, đối tượng Phạm Thành Vinh (42 tuổi, ngụ tại số 13/4, đường Trần Quang Khải, khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An) làm chủ.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 10 bộ lắc tài xỉu, 11 xe mô tô và 4 ô tô. Tổng tiền thu giữ gần 500.000.000 đồng.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng Phạm Thành Vinh và Phạm Thành Châu (anh ruột Vinh) đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình.

Theo đó, đối tượng Vinh và Châu thông qua mối quan hệ của bản thân đã lôi kéo nhiều con bạc và các đối tượng lắc cái tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Quá trình tổ chức đánh bạc, nhằm che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và cắt cử 2-3 người cảnh giới từ ngoài vào trong nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Dĩ An tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ.

Tác giả: Mai Huyên

Nguồn tin: Báo Giao thông