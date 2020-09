Chú rể đâm 2 người thương vong trong lễ hỏi

Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng Lương Quốc Thái (sinh năm 1994, ngụ huyện Hóc Môn) cho Công an TPHCM điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 20/9, sau lễ đám hỏi của mình, Thái cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu. Trong lúc uống bia, Thái xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Ngọc Hiếu (tự Cường, sinh năm 1992, quê Vĩnh Long) rồi dẫn đến cự cãi.

Sau đó, Hiếu dùng nón bảo hiểm đánh Thái. Bực tức, Thái chạy xuống bếp lấy con dao đâm vào người Hiếu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thời điểm này, một người dân chạy vào căn ngăn cũng bị Thái đâm trúng gây thương tích.

Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Hiếu đã tử vong do vết thương quá nặng. Về phần Thái, sau khi gây án, đối tượng này đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được công an điều tra.