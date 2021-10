Chủ quán massage phát hiện nữ nhân viên 19 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ

Chiều 4/10, theo thông tin từ Công an Bắc Giang, vào khoảng 1h30 phút cùng ngày, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận tin báo của anh Vũ Trí Hà (44 tuổi, là chủ quán massage Hương Quê, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam) về việc anh Hà phát hiện trên sân thượng gia đình có 1 người là nhân viên làm việc tại quán chết do thắt cổ tự tử.

Sau khi tiếp nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định nạn nhân tên Vương Thị Th. (19 tuổi, quê Thái Nguyên), nhân viên của quán massage Hương Quê.

Hiện công an đang tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị