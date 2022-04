Chồng mặc trang phục cương thi nhát ma vợ, tưởng hài hước nào ngờ bị dân mạng chỉ ra điểm nguy hiểm này

Để làm mới mẻ cuộc sống hôn nhân, các ông chồng luôn có những phương pháp riêng để gửi tặng đến người vợ của mình. Có người hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch, bằng những món quà ý nghĩa... Thế nhưng cũng có ông chồng lại "chơi trội" bằng những màn "troll" bá đạo, trong đó có trò nhát ma được kha khá người thích thú lựa chọn.

Mới đây, mạng xã hội TikTok vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một ông chồng mặc đồ ma cương thi và "troll" vợ lúc ban đêm.

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, khi người vợ vừa ở bên ngoài chạy về, đang loay hoay mở cửa chính để vào nhà thì người chồng đã mặc sẵn trang phục ma cương thi bất ngờ nhảy ra từ bên hông, dọa người vợ hoảng sợ, hét toáng lên.

Sau khi định thần lại, người vợ vừa bỏ chạy vừa kêu cứu thế nhưng người chồng vẫn không buông tha, tiếp tục đuổi theo vợ để dọa nạt.

Lúc này, một người khác núp ở bụi cây để quay phim cũng không giấu được sự buồn cười nên đã cười phá lên.

Tình huống "troll" vợ tưởng hài hước này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lại vấp phải sự phản ứng gay gắt của cư dân mạng.

Theo đó, phần đông ý kiến dân mạng cho rằng, việc đùa giỡn như vậy không hề vui xíu nào, thậm chí còn có thể gây ra những hậu quả khó lường: Nhẹ thì "mất hồn mất vía" và ngất xỉu, nặng hơn là có thể vấp ngã gây chấn thương trong lúc bỏ chạy...

"Lần sau đừng làm vậy anh ạ, hồn bay phách lạc nguy hiểm lắm"

"Vui thôi đừng vui quá, cẩn thận hối hận không kịp đấy nhé"

"Giỡn mấy cái làm ảnh hưởng đến nỗi sợ của người ta dễ gây nguy hiểm lắm, nên từ bỏ . Người xem thì vui nhưng người bị troll họ rất sợ dễ gây nguy hiểm".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn