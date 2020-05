Chồng 'hiền lành, siêng năng' ném bình nước nóng vào người vợ gây bỏng nặng

Những ngày vừa qua, người dân Nghệ An chưa khỏi bàng hoàng trước việc ông Hoàng Văn Chiến (SN 1971, trú ở xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) ném bình nước nóng hàng chục lít lên người vợ là bà Đặng Thị Ngân (SN 1973) khiến chị bị bỏng nặng.

Ông Chiến lấy bình nước giữ nhiệt ném vào người vợ. (Hình ảnh cắt từ camera an ninh)

Qua tìm hiểu được biết, vợ chồng ông Chiến, bà Ngân lấy nhau từ năm 1993 và đã có 2 người con, hiện đang kinh doanh đồ gỗ nội thất và dịch vụ giặt là, kinh tế gia đình thuộc diện ổn định ở địa phương.

Ném cả bình nước nóng gần 10 lít vào người vợ

Vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện, bà Đặng Thị Ngân kể lại: "Vào chiều tối ngày 2/5, là ngày giỗ của chị dâu nên gia đình tôi tập trung ở nhà ông Hoàng Văn Thụ (anh trai của ông Chiến - PV) để lo công việc. Sau đó, có người điện thoại liên quan đến công việc nên tôi đi đến xóm Hải Trung (xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) một lúc rồi quay trở lại nhà ông Thụ. Lúc này, ông Chiến đã đưa 2 con về nhà.

Đến khoảng 22h cùng ngày, tôi về nhà thì chồng tôi đã ngủ. Tôi có nghe con trai nói lại việc có một người đến lấy chăn nhưng họ chưa trả tiền. Một lúc sau, ông Chiến dậy mắng tôi chuyện mất chiếc chăn vì đi về muộn, rồi lại tiếp tục đi ngủ.

Sáng 3/5, ông Chiến dậy sớm để nấu nước cho thợ mộc và lo chuyện lợn gà, tôi hơi mệt nên dậy muộn hơn một chút. Khoảng 7h, vợ chồng tôi có cãi nhau về chuyện mất chiếc chăn.

Trong lúc to tiếng, ông ấy có nhắc lại chuyện cũ, trách móc tôi bán chiếc cửa sắt cũ rồi ông ấy cầm ấm trà nóng ném về phía tôi nhưng tôi kịp chạy đi vào nhà. Một lúc sau, ông Chiến đi vào cắm ấm nước sôi để pha mì tôm ăn sáng.

Đến gần 8h, tôi đang ngồi xếp chăn thì ông ấy từ trong nhà đi ra ngoài sân, vợ chồng cũng có nói chuyện to tiếng. Ông ấy bực tức nên bưng luôn bình nước giữ nhiệt 10 lít đã pha nước chè (trong ấy có khoảng 5-6 lít nước) ném vào người tôi, rồi tiếp tục ném chiếc ghế vào người”.

Bà Ngân bị bỏng nặng, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa bà Ngân đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu trong tình trạng bị bỏng nặng phần mặt, ngực, bụng,... Sau đó, bà Ngân tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chữa trị, thương tích độ bỏng khoảng 30%.

Hiện tại, bà Ngân vẫn đang được điều trị tích cực ở Khoa Chấn thương – Chỉnh hình - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, các vết thương đã đỡ nhiều, một số chỗ bị bỏng nặng đã được ghép da, sức khỏe dần hồi phục.

Người chồng siêng năng, cần cù, chỉ nhất thời nóng nảy?

Theo lời bà Ngân, cán bộ Công an huyện cũng đã vào trực tiếp tới bệnh viện lấy lời khai của bà để xử lý vụ việc.

Nói về ông Chiến, bà Ngân chia sẻ: Cưới nhau gần 30 năm nay, ông Chiến luôn là người siêng năng, cần cù nhưng tính nết đôi khi cục cằn. Sau khi sự việc xảy ra thì ông ấy cũng đã vào chăm sóc tôi, xin lỗi việc đã xảy ra, không thể hiện thái độ gì cả.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Chiến, người gây ra sự việc chỉ nói đã vào bệnh viện thăm vợ và xin lỗi về những chuyện đã xảy ra trong lúc nhất thời nóng nảy.

Ông Nguyễn Xuân Tỵ - Bí thư Chi bộ xóm Trung Hồng (xã Diễn Ngọc) thông tin: "Ở địa phương, vợ chồng ông Chiến, bà Ngân sống hanh phúc, tình cảm, gia đình cũng có uy tín trong làng xóm. Ông Chiến là người làm ăn, hiền lành nhưng cũng nóng tính. Sau khi sự việc xảy ra, phía Công an huyện và xã cũng đã tiến hành làm việc với những người liên quan. Chuyện nội bộ gia đình nên chị vợ cũng muốn tự giải quyết, hòa giải".

Nói về vụ việc chấn động này, ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Công an xã Diễn Ngọc cho biết: “Nhận được thông tin, phía Công an xã đã tiến hành làm việc, hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho Công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ”.