Chồng bế con suốt đêm cho vợ ngủ đến mức thiếp đi: Khoảnh khắc khiến cả phòng bệnh xôn xao

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng: Muốn hiểu thấu lòng dạ người đàn ông bên cạnh bạn, liệu anh ấy có thật lòng yêu thương vợ con hay không, hãy nhìn cách người ấy hành xử với bạn ở 3 thời điểm: Khi bạn thất nghiệp, khi ốm đau và lúc sinh con.

Bởi lẽ đây là những khi người phụ nữ mệt mỏi, chán chường hoặc đau đớn nhất, đối mặt với nhiều khó khăn và rất cần có người ở bên cạnh giúp đỡ, che chở.

Những lúc như vậy, được chồng ân cần chăm sóc thì còn gì ấm áp bằng. Như hành động của anh chồng trong câu chuyện dưới đây, tuy nhỏ nhưng lại nhận về vô số lời khen, thậm chí còn khiến nhiều chị em ước ao, ngưỡng mộ.

Câu chuyện được bà mẹ một con có tên Lê Thị Mỹ Tuyền (đến từ thành phố Hồ Chí Minh) kể lại thông qua một đoạn clip ngắn chia sẻ trên mạng xã hội Tỉktok.

Anh chồng thức cả đêm bế con cho vợ ngủ

Đoạn clip được quay tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh, ghi lại cảnh một bà mẹ bỉm sữa đang nằm ngủ say sưa bên giường bệnh. Trên giường, chồng chị ngồi bế và dỗ con cho vợ ngủ.

Vì quá mệt và buồn ngủ, anh chồng này đã thiếp đi lúc nào không hay. Dù vậy, anh vẫn giữ nguyên tư thế ẵm con vô cùng ân cần, ngồi gà gật nhưng vẫn ôm chặt em bé sơ sinh đang ngọ nguậy trên tay.

Chị Mỹ Tuyền, người chia sẻ đoạn clip cho hay: "Mấy hôm trước con mình bị ốm nên mình và mẹ chồng đưa bé vào viện rồi thay nhau túc trực chăm con.

Tối hôm ấy, khoảng 11 giờ, mình đang nằm thiu thiu ngủ thì thấy hai vợ chồng bạn này bế con nhập viện, bé mới sinh đâu được 1 tháng thôi mà bị ốm sốt.

Em bé được đưa vào phòng bệnh cùng với con mình. Mẹ bé mới sinh dậy, còn non tháng non ngày nên sức khoẻ yếu lắm, anh chồng một tay chăm lo cho vợ và con nhỏ bị ốm.

Bé sốt thì quấy, cứ đặt xuống là khóc, không chịu ngủ nên bố bé cứ phải bế trên tay suốt. Cả đêm anh ấy ngồi bế con cho vợ ngủ, đến gần sáng thì mệt quá rồi nên ngủ thiếp đi như trong clip mình quay lại, nhìn vừa thương vừa ngưỡng mộ chị vợ vì gặp được người chồng quá tốt".

Theo Mỹ Tuyền, không chỉ hằng đêm bế con cho vợ ngủ, anh chồng nhà người ta còn tận tay chăm sóc vợ con từ những điều nhỏ nhất như tắm em bé, cho con ti sữa, chăm lo cơm nước cho vợ...

Tới mỗi bữa cơm, anh đều nhường món ngon cho vợ, động viên vợ cố gắng ăn thêm để có sữa cho con bú. Biết sau sinh, sức khoẻ vợ không tốt, anh cũng chủ động "tranh" làm hết mọi việc để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Tuy lần đầu làm bố khi tuổi đời còn khá trẻ, hành động bồng bế, chăm con của anh còn đôi chút vụng về nhưng vẫn nhận về vô số lời khen ngợi.

Đoạn clip trên đã nhận về sự quan tâm theo dõi lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều chị em bày tỏ sự trầm trồ, ngưỡng mộ vì những hành động mà anh chồng dành cho vợ con của mình.

Không cần một cuộc sống sang giàu nhưng lại thiếu thốn tình cảm, các cô gái đều ao ước gặp được một người đàn ông sẵn sàng vì mình mà không ngại khó khăn, vất vả, yêu thương chăm sóc gia đình bằng sự chân thành.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Nhịp sống Việt