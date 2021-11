Choáng cảnh cô dâu mang theo 288 con lợn về nhà chồng

Your browser does not support the video tag.

Hôn lễ này được tổ chức vào ngày 29/10, tại huyện Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Hàng trăm khách mời tham dự lễ cưới đều không khỏi choáng váng khi nhìn thấy đàn lợn hoành tráng của gia đình cô dâu. Thậm chí, người ta còn phải dựng cả khu lều trại lớn ngay bên cạnh địa điểm đám cưới để sắp xếp những con lợn.

Tất cả đều béo múp và được tắm rửa sạch sẽ. Đàn lợn lên tới 288 con nhưng được sắp xếp thành hàng ngay ngắn và có trật tự.

Được biết, đây là đám cưới của gia tộc họ Lưu. Trong khi đó, gia đình cô dâu ở huyện Hồng Đồng, tỉnh Sơn Tây. Nhà cô dâu được cho là có trang trại chăn nuôi khổng lồ. Thay vì cho con gái vàng bạc hay tiền mặt làm của hồi môn, họ cho cô cả đàn lợn mang về nhà chồng.

Sau khi được đăng tải lên mạng, hình ảnh về đám cưới có 1-0-2 đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Người xem tỏ ra bất ngờ khi chưa từng chứng kiến cảnh tượng này.

Dựa trên giá lợn năm ngoái ở Trung Quốc, đàn lợn 288 con này có giá trị hơn 1 triệu Nhân dân tệ (hơn 156.000 USD). Tuy nhiên, nếu tính theo giá thịt lợn giảm mạnh ở Trung Quốc hiện nay thì đàn lợn chỉ gần 600.000 Nhân dân tệ (hơn 93.000 USD).

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn