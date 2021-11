Chia sẻ mới nhất của mẹ Diễm My 'Tịnh Thất Bồng Lai': Con gái bị xúi làm video nói mình bị cha xâm hại

Những lùm xùm xoay quanh Tịnh Thất Bồng Lai (hay còn có tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ") thời gian qua vẫn nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh thông tin nơi đây trục lợi tôn giáo, trục lợi trẻ em để kêu gọi từ thiện cùng những mối quan hệ giữa các thành viên đang sinh sống tại đây thì thông tin liên quan đến Diễm My (nữ sinh đến Tịnh Thất Bồng Lai tu học và "mất tích" đến nay) cũng nhận được nhiều sự quan tâm không kém.

"Tịnh Thất Bồng Lai" sau này được đổi tên thành "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ".

Mới đây, trao đổi với tờ Doanh nghiệp & Tiếp thị, bà Đoàn Thị Tuyết Mai - mẹ ruột của Võ Thị Diễm My (nữ sinh từng đến Tịnh thất Bồng Lai "tu tập" gây xôn xao) cho biết rằng đã hơn một năm rưỡi qua, vợ chồng bà không thể gặp được con.

Vào năm 2020, vợ chồng bà từng "nhận" lại con từ cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, sau buổi làm việc với cơ quan công an, ông Lê Tùng Vân giả vờ bị tăng xông và nằm dài ra ghế đá ở sân trụ sở công an, đòi trả Diễm My. Hộ gia đình bà Cao Thị Cúc cũng đã lớn tiếng cho rằng công an đã giấu Diễm My.

Nữ sinh Diễm My cạo tróc đầu, mặc áo của người đi tu sau khi đến Tịnh Thất Bồng Lai

Theo tờ Công An Nhân Dân, vụ việc bà Cúc, ông Vân vu khống cơ quan Công an cất giấu cô Diễm My, đã có đủ cơ sở để xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên bà Cúc, ông Vân do tuổi già, sức yếu, lại đang bị bệnh nên cơ quan Công an chỉ cảnh cáo, nhắc nhở để răn đe, nhằm tạo điều kiện cho những người này đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh.

Về sự việc "nhận lại con" này, bà Tuyết Mai cho biết: "Vào thời điểm đó, họ đã đăng ký tạm trú, tạm vắng cho con tôi tại Tịnh thất Bồng Lai. Hơn nữa, Diễm My đã trên 18 tuổi nên chúng tôi không có quyền can thiệp".

Cũng theo bà Mai, Diễm My đã nghe theo lời xúi giục để làm video cho rằng mình bị cha xâm hại. Sau khi đoạn video này lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan điều tra, Hội phụ nữ... cũng đã vào cuộc làm rõ.

Hình ảnh ông Lê Tùng Vân trước đó đến cơ quan công an "đòi trả" Diễm My

Trong đơn tố cáo cha của Diễm My, địa chỉ mà cô ghi chú là ở hộ gia đình bà Cao Thị Cúc. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đến liên hệ, nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai đã khẳng định cô không còn ở đây nữa.

Trước đó, vào hồi cuối tháng 10/2021, trước những cáo buộc gay gắt của cha mẹ nữ sinh Diễm My đang được Tịnh Thất Bồng Lai "cất giấu", Nhất Nguyên - một trong các "đệ tử" của ông Lê Tùng Vân đang sinh sống tại "Tịnh Thất Bồng Lai" lên tiếng phủ nhận điều này.

Nhất Nguyên cũng cho biết thêm: "Từ lâu rồi chúng tôi không liên lạc, cũng không có tin tức gì về Diễm My. Ông Võ Văn Thắng vẫn luôn nghi ngờ rằng con bé tu tập ở đây, nhưng thực sự không có. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Diễm My về chỗ ăn ở, việc tu tập nhưng con bé không muốn làm ảnh hưởng đến các thầy".

Nguồn tin: saostar.vn