Chia sẻ bí kíp học tiếng Anh, bạn gái tin đồn Quang Hải mắc lỗi gây cười

Sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải từng dính tin đồn hẹn hò với loạt gái xinh. Trong đó đáng chú ý nhất là cô chủ tiệm nail Huyền My. Cả hai đã lộ ảnh tình tứ bên nhau nhưng Quang Hải và Huyền My đều không xác nhận chuyện hẹn hò. Sau khi quay lại với Nhật Lê, Quang Hải đã hủy kết bạn với Huyền My.

Huyền My từng dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Huyền My đã tham gia trò giao lưu, đặt câu hỏi với cư dân mạng. Khi được hỏi về cách học tiếng Anh của mình, bạn gái tin đồn của Quang Hải không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Thế nhưng ngay sau đó, việc này đã khiến dân mạng bắt lỗi.

Cô nàng cho biết cách học tiếng Anh nhanh và dễ nhất đó chính là xem phim có phụ đề và ghi lại từ mới vào sổ tay. Thế nhưng, Huyền My lại viết sai từ "Vietsub" thành "Vietsup".

Chia sẻ về bí kíp học tiếng Anh nhưng bạn gái tin đồn của Quang Hải lại bị bắt lỗi sai cơ bản.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Công lý & Xã hội