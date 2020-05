Chi Pu “khoe” ảnh bán nude gợi cảm sau trận “khẩu chiến ngầm” với Gil Lê?

Mới đây, Chi Pu chia sẻ ảnh bán nude gợi cảm trên trang cá nhân thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Kèm theo hình ảnh gợi cảm, giọng ca “Anh ơi ở lại” viết: “I’m not a cigarette that you will smoke and throw. I’m a drug baby. You will beg for me”. ( Tạm dịch: Tôi không phải là thuốc lá mà bạn sẽ hút rồi ném bỏ. Tôi là một chất gây nghiện. Bạn sẽ cầu xin cho mình)...

Chỉ sau khoảng thời gian ngắn đăng tải, bức ảnh bán nude táo bạo của Chi Pu nhận được hơn 100 nghìn lượt yêu thích với nhiều lời khen ngợi về vóc dáng lẫn nhan sắc ngày càng quyến rũ.

Chi Pu tiếp tục "gây bão mạng" với ảnh bán nude.

Trước đó, đúng ngày mùng 1 Tết, giọng ca "Anh ơi ở lại" cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao với ảnh bán nude nóng bỏng.

Đây không phải là lần đầu Chi Pu “khoe” vóc dáng nóng bỏng, trước đó cô từng khoe khoảnh khắc bán nude đúng ngày mùng 1 Tết. Hay trong thời gian dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, người đẹp cũng gây sự chú ý khi chia sẻ lại hình ảnh diện bikini khoe đường cong quyến rũ trên bãi biển.

Dịp sau Tết, Chi Pu cũng “gây sốt” cộng đồng mạng khi diện thời trang độc lạ, với phong cách “tuột quần” khoe vẻ đẹp vừa khỏe khoắn vừa sexy.

Bức ảnh nóng bỏng trên bãi biển Thái Lan của Chi Pu ngày đầu năm mới.

Cuối tháng 3 vừa qua, cô cũng chia sẻ lại hình ảnh diện bikini trên bãi biển.

Trước đó nữa, nữ diễn viên phim “Chị chị em em” cũng khiến nhiều người không thể rời mắt khi xuất hiện lộng lẫy, quyến rũ trong chiếc đầm bạc thiết kế cắt xẻ táo bạo, “khoe” vòng một không nội y.

Gần đây nhất, Chi Pu và Gil Lê được cho là có cuộc “khẩu chiến ngầm”, bắt nguồn từ trải lòng gan ruột về tình yêu của Chi Pu. Sau chia sẻ có phần động chạm này, Gil Lê đã phản ứng lại đầy ẩn ý rằng: “Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng trên mạng xã hội”.

Trong chương trình, dưới sự dẫn dắt của MC Liêu Hà Trinh, lần đầu tiên Chi Pu mở lòng về những điều đã qua, trong đó có cả tin đồn mà dư luận vẫn thường xôn xao bàn tán.

Không im lặng, giọng ca “Anh ơi ở lại” cũng viết: “Tính mình là vầy, chưa phải lúc nói hoặc không muốn nói thì mình sẽ im lặng nhưng một khi đã nói ra sẽ chọn cách nói thẳng và thật. Ai cũng có mắt để nhìn trái tim để cảm, nếu không đủ chân thành sẽ bị nhìn thấu ngay. Đôi lúc cái thật sẽ làm người này người kia thấy nhột nhưng thà vậy chứ mình tuyệt đối không bao giờ nói bóng gió, nói xấu về ai. Luôn học cách đối mặt cách chân thành và thẳng thắn”...