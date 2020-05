Chỉ một cuộc gọi cấp báo nhà có trộm, cô vợ khiến anh chồng tự khai ra 'đống quỹ đen' cả sấp tiền 500k

Sau khi kết hôn, các ông chồng được ví như những người 'vô sản'. Chính vì vậy, để cải thiện cuộc sống họ đã không ngừng nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giấu được quỹ đen.

Tâm lý của hầu hết các anh chồng là luôn muốn trong ví có chút tiền bạc rủng rỉnh, để nhỡ may có chuyện bất ngờ đủ để phòng thân hoặc mời bạn mời bè dăm ba chầu nhậu... Anh nào phải nộp một ít thì còn đỡ, nhưng đa số bà vợ nào cũng thích 'trấn lột' sạch đến từng xu của chồng để đỡ 'nảy sinh tệ nạn'.

Không ít anh chồng đã nghĩ ra chiêu giấu tiền, hòng làm 'quỹ đen' qua mặt vợ. Nhưng nào ngờ, 10 anh thì 9 anh bị vợ phát giác và trấn lột không thương tiếc.

Mới đây, một cô vợ trẻ đã chia sẻ clip làm sao để trấn lột 'quỹ đen' của chồng mình mà 'thần không biết, quỷ không hay' trên một hội nhóm mạng xã hội khiến hội chị em phụ nữ thích thú.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cô vợ phát hiện ra chỗ giấu 'quỹ đen' của chồng chỉ nhờ 1 chiêu. Nguồn: TikTok.

Cô vợ gọi điện cho chồng thông báo về việc nhà vừa có trộm đã lục tung hết nhà cửa lên, đồng thời tiền bạc đều bị mất hết và hỏi chồng 'Anh có cất tiền ở đâu không?'. Không một chút nghi ngờ, người chồng liền khai ra những nơi giấu tiền. Vị trí cất giấu đầu tiên ở sau cái rèm cửa, sau đó là chiếc áo khoác đỏ trong tủ với giá trị lên đến khoảng 4,5 triệu đồng.

Khi chồng liên tục sốt ruột hỏi: 'Có không, có không' thì cô vợ thản nhiên đáp 'Không thấy có'. Sau đó, người chồng cho biết mình sẽ về nhà ngay vì lo cho 'quỹ đen' của mình bao lâu nay đã bị trộm lấy mất.

Cô vợ thông báo nhà bị mất trộm. Ảnh cắt từ clip.

Như được 'khai sáng' thêm một chiêu lạ của chồng, hội chị em nhanh tay gọi tên nhau để về thử chồng bằng cách này, biết đâu lại thấy được một khoản không nhỏ. 'Về phải thử chồng bằng cách này xem có khai ra không?', 'Đúng là các bà vợ cao tay', 'Học tập các chị em dài dài'…

Cô vợ tìm ra được chỗ giấu tiền của chồng. Ảnh cắt từ clip.

Và đây là thành quả sau một hồi điều tra 'quỹ đen'. Ảnh cắt từ clip.

Bên cạnh đó, cũng không ít anh em toát mồ hôi hột lo lắng cho số phận của đám 'quỹ đen' của mình. 'Người anh em, cậu vất vả giấu tiền rồi'; 'Như vậy cũng được coi là người biết tiết kiệm đấy chứ'; 'Người anh em, tôi khuyên cậu đừng giữ tiền mặt nữa'…

Dù các ông chồng có nghĩ ra những chiêu độc đến đâu thì kết quả cũng không khả quan là mấy. Bằng một cách vô tình hay cố ý, những bà vợ rồi cũng sẽ tìm ra được chúng. Và tất nhiên, nó cũng sẽ trở về tay của người thủ quỹ gia đình mà thôi.