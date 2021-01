Chị gái bệnh nhân 17 lập thương hiệu bán khẩu trang

Tháng 3/2020, fashionista Nga Nguyễn trở nên nổi tiếng với dư luận trong nước và quốc tế khi cô và em gái - bệnh nhân Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam - được coi là nguồn "siêu lây nhiễm" SARS-CoV-2.

Theo SCMP, mới đây, Nga Nguyễn đã cho ra mắt thương hiệu N.G.A (Never Go Alone), tập trung vào các sản phẩm y tế thông dụng như nước rửa tay, khẩu trang, giấy ướt khử trùng...

Nga Nguyễn, chị gái của bệnh nhân thứ 17, giới thiệu thương hiệu sản phẩm y tế lấy cảm hứng từ trải nghiệm điều trị Covid-19 của mình.

Người này cho biết ý tưởng kinh doanh này được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm đương đầu với dịch bệnh.

"Tôi phải nằm viện tại London (Anh) trong một thời gian dài, song hoàn toàn tỉnh táo và không cần thở máy. Tôi đã được các bác sĩ chăm sóc tận tình và rất ấn tượng với những sản phẩm vệ sinh họ sử dụng. Ý tưởng thành lập N.G.A ra đời từ đó", Nga Nguyễn chia sẻ.

Với N.G.A, cô bày tỏ mong muốn thay đổi quan điểm của người dùng về các sản phẩm y tế thông dụng. "Trước kia, tôi không bao giờ quan tâm tới nước rửa tay hay khẩu trang. Giờ đây, tôi muốn biến những sản phẩm này trở nên đẹp đẽ, bắt mắt, đáng được chú ý hơn".

Hiện Nga Nguyễn đã hợp tác, trao đổi trực tuyến cùng một giám đốc sáng tạo trong mảng nước hoa ở bang California (Mỹ) để tập trung vào kiểu dáng bắt mắt, khác biệt của sản phẩm.

"Tôi yêu thời trang nhưng không tự tin về khả năng thiết kế, có quá nhiều thời gian nhưng không thể đi lại vì dịch bệnh. Dù sức khỏe thể chất và tinh thần vẫn còn yếu, tôi vẫn muốn hiện thực hóa ý tưởng này".

Các sản phẩm y tế thông dụng như nước rửa tay, khẩu trang, khăn giấy từ N.G.A được chăm chút mẫu mã bắt mắt hơn. Ảnh: N.G.A.

Trước đó, tháng 3/2020, Nga Nguyễn và em gái mắc Covid-19 sau khi dự tuần lễ thời trang tại châu Âu.

Nga Nguyễn, được truyền thông quốc tế gọi tên "bệnh nhân số 0 của giới thời trang", ở lại London (Anh) điều trị. Trong khi đó, N.H.N lại giấu giếm lịch sử đi tới vùng dịch, thậm chí sử dụng 2 hộ chiếu khác nhau để không bị phát hiện khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận trong nước và quốc tế, Nga Nguyễn từng nhiều lần lên tiếng bênh vực em gái. Trong bài chia sẻ với The New Yorker, cô cho rằng hai chị em là nạn nhân của "class jealousy" (PV: ghen tỵ về đẳng cấp).

“Chúng tôi có quá nhiều đặc quyền. Chúng tôi đi du lịch quá nhiều”, Nga Nguyễn nhận định về lý do hai chị em cô phải hứng chịu cơn bão chỉ trích từ dư luận.

Tác giả: Trang Minh

Nguồn tin: zingnews.vn