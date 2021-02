“Chị đẹp” Mỹ Tâm và chuyện nghệ sĩ bị soi đời tư

Vướng tin đồn yêu Mỹ Tâm, Mai Tài Phến bị công kích, xúc phạm

Mỹ Tâm xác nhận hẹn hò với Mai Tài Phến trở thành một trong những tin hot nhất làng giải trí. Thế nhưng, cũng gần như ngay sau đó Mỹ Tâm đã phải vội lên tiếng phân trần.

Có lẽ, lý do khiến Mỹ Tâm vội vàng lên tiếng đính chính bởi mọi chuyện đang đi quá xa so với thông tin ban đầu và Mai Tài Phến đang trở thành người bị công kích nặng nề.

Trên thực tế, nữ ca sĩ chỉ thừa nhận cô thích Mai Tài Phến và cảm thấy an toàn khi ở bên anh và “trong tương lai, nếu được thì tiến tới mối quan hệ bền chặt, còn không được thì vẫn là bạn bè”.

Thế nhưng, các thông tin trên mạng xã hội rôm rả bàn luận là cô công khai yêu nam diễn viên miền Tây. Từ đây, Mai Tài Phến bị không ít fan của Mỹ Tâm công kích. Họ cho rằng, anh không đủ tầm, không “môn đăng hộ đối” để yêu “chị đẹp”.

Thậm chí, nhiều bình luận còn xúc phạm nam diễn viên, chê anh bất tài nên đóng với ai cũng cặp kè để nổi tiếng, từ Hương Tràm tới Mỹ Tâm. Có thể, điều này khiến Mỹ Tâm phải nhanh chóng lên tiếng là để bảo vệ cho người bạn của mình.

Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ khốn khổ vì thông tin tình cảm. Ngay cả Lệ Quyên khi công khai tình cảm với trai trẻ Lâm Bảo Châu, diễn viên trẻ này cũng phải hứng chịu không ít điều tiếng. Có người cho rằng, anh cặp với Lệ Quyên để nổi tiếng hay mỉa mai anh “đẹp mà lái máy bay”.

Ở K-pop, từng có nam thần tượng phải xin lỗi khán giả vì anh… có người yêu. Làm người nổi tiếng vốn không dễ dàng, khi họ không chỉ mất quyền tự do trong những việc làm của mình mà còn không có tự do trong chuyện tình cảm. Nhiều người nổi tiếng phải che giấu “nửa kia” như một cách bảo vệ sự an toàn cho đối phương.

Showbiz Việt dễ dãi hơn, nhưng những tình huống như của Mỹ Tâm hay Lệ Quyên vẫn có. Dẫu biết, người của công chúng khó tránh khỏi sự săm soi về đời tư nhưng ai cũng có quyền cá nhân về các mối quan hệ của mình. Không ai có quyền mổ xẻ hay xúc phạm tới những người liên quan, dù đó là sự nhân danh tình yêu dành cho thần tượng.

Tác giả: Hiểu Đồng

Nguồn tin: Báo Giao thông