Chỉ có hơn 3% trẻ biết bơi, Nghệ An tăng cường dạy bơi

Chong đèn tìm học sinh mất tích khi tắm biển Lực lượng chức năng chong đèn trong đêm tìm học sinh mất tích khi tắm biển ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - Ảnh: CHU MINH Tối 11-5, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm một học sinh bị đuối nước ở bãi biển xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Người mất tích được xác định là em N.H.N. (12 tuổi, quê xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai). Khoảng 16h chiều cùng ngày, N. đi tắm cùng hai người khác và bị sóng biển cuốn. Do trời tối, thủy triều dâng và sóng biển lớn nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. * Chiều 11-5, sau hơn 48 giờ tìm kiếm, thi thể ông N.V.T. (43 tuổi, quê xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã được tìm thấy ở khu vực thác 7 tầng, địa phận xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Nghệ An. Trước khi mất tích, ông T. phát trực tiếp trên mạng xã hội về việc mình đi tắm. Thời điểm đó, ông T. không mặc áo phao.