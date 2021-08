Chỉ 3 giây, công an xử gọn "chị gái quần hoa" đánh CSGT, làm loạn chốt kiểm dịch, dân tình khen: "Hay quá anh ơi!"

Trong làn sóng mới của dịch bệnh đang tấn công đất nước, tình thế "giặc Covid-19 đã ở ngay trước cửa" đã khiến nhiều tỉnh thành phải áp dụng các biện pháp mạnh, hạn chế người dân đi lại tự do.

Nhưng có một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, chưa ý thức được toàn diện sự nguy hiểm của dịch bệnh, vẫn muốn ra đường như ngày thường. Thế nên lâu lâu lại có thông tin, hình ảnh hoặc clip ghi lại cảnh người dân ra đường đi dạo mát, chạy bộ hoặc vì việc cá nhân. Nhiều người còn đòi... thông chốt với những biểu cảm và hành động gây bức xúc.

Như "chị gái quần hoa" trong 2 clip đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi dưới đây, không ai đồng tình nổi. Người phụ này không đeo khẩu trang ra đường nhưng khăng khăng đòi đi qua chốt kiểm dịch. Khi không được chấp thuận và yêu cầu đeo khẩu trang, chị này nhiều lần tấn công CSGT, xông vào đòi tát, đá đấm CSGT để đòi đi qua.

Hành động hung hăng của "chị gái quần hoa" với CSGT khiến người chứng kiến cũng bức xúc, quay lại clip. (Ảnh cắt từ clip)

Suốt clip dài hơn 3 phút được người đi đường quay lại, người phụ nữ này có nhiều biểu hiện bất thường. Chị ta mắng chửi CSGT luôn miệng, tiến lại gần rào chắn rồi lại loanh quanh trở về chỗ xe máy của mình.

Khi thấy chốt có khe hở, chị ta còn định xông ra "thông chốt". Đáng nói là, đi qua chốt trong thời điểm đó, có nhiều xe cộ đợi đi qua, có cả xe cứu thương, nhưng người phụ nữ vẫn làm náo loạn.

Người phụ nữ này có vẻ bồn chồn, tìm cách để ra khỏi chốt kiểm dịch. (Ảnh cắt từ clip)

Dù CSGT trực chốt nhiều lần yêu cầu đeo khẩu trang, nhưng người này nhất định không hợp tác. Khi CSGT ra rút chìa khóa xe, người phụ nữ vi phạm còn định tấn công lại. Có lẽ, để tránh ồn ào và tạo tiền lệ xấu cho người dân, CSGT đã gọi điện nhờ lực lượng công an đến hỗ trợ.

Trong clip thứ hai được người dân ghi lại, công an viên khi đến hỗ trợ "dẹp loạn" đã ôn tồn hỏi: "Chị bức xúc cái gì, từ từ nói. Chị đeo khẩu trang vô. Bây giờ chị đeo vô không?". Đáp lại, người phụ nữ vẫn tỏ thái độ bất hợp tác. Người công an này, sau đó chỉ mất 3 giây để trấn áp "chị gái quần hoa".

Người phụ nữ vẫn tỏ thái độ ngoan cố, không chịu đeo khẩu trang và bất hợp tác, nên công an bắt buộc phải ra tay. (Ảnh cắt từ clip)

Hành động tiếp theo của công an mới khiến mọi người ủng hộ hơn cả. Đó là anh lấy ngay khẩu trang y tế để cưỡng chế đeo ngay cho người phụ nữ này. Hành động nhanh như chớp, quyết liệt mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như đối tượng của anh công an khiến các nhân chứng vô củng ấn tượng.

Theo người chia sẻ clip, sự việc này diễn ra ở chốt Bàu Năng DMC, tỉnh Tây Ninh. Bản thân người quay clip còn thở dài ngao ngán trước sự ngang bướng của người phụ nữ: "Đó, người ta nói đàng hoàng nãy giờ không thèm nghe, hung dữ riết quen. Đâu ai nói câu gì nặng lời đâu, chỉ nhắc nhở đeo khẩu trang thôi mà bả vậy đó".

Tại miền Tây Nam Bộ, nơi cũng đang chịu áp lực rất lớn từ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, việc người dân ở yên trong nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết sẽ rất quan trọng trong công tác phòng dịch. Vì thế, những hành động xấu xí như "chị gái quần hoa" không chỉ khiến lực lượng chức năng phiền toái mà còn làm người dân bức xúc.

Dân mạng đã dành những tràng pháo tay cho cách ứng xử nhu - cương kết hợp của những chiến sĩ công an.

- Đúng rồi, bắt luôn! Hay lắm anh ơi! Giải thích đàng hoàng còn được cho qua, chứ kiểu này phạt thật nặng đi cho nhớ!

- Đang dịch dã thế này mà còn hổ báo cáo chồn một cách vô văn hóa thế này, không hiểu có suy nghĩ không?

- Cái kết vừa lòng quá, không có ý thức cho đi bóc lịch hết đi!

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc