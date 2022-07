Chery OMODA 5 rục rịch ra mắt trong năm nay, mở đầu cho thương hiệu OMODA tại Việt Nam

Vào hồi đầu tháng 7 vừa qua, hãng Chery đã chính thức nhận cọc cho mẫu xe mới mang tên OMODA 5 ở thị trường nội địa Trung Quốc. Cũng nhân dịp này, hãng Chery đã công bố giá bán tạm tính của mẫu xe này ở thị trường Trung Quốc, dao động từ 92.900 - 128.900 Nhân dân tệ (khoảng 325 - 451 triệu đồng). Theo kế hoạch, Chery OMODA 5 sẽ chính thức được bán tại Trung Quốc vào ngày 12/7 tới đây.

Được biết, Chery OMODA 5 là sản phẩm toàn cầu nên ngoài Trung Quốc, mẫu xe này dự kiến còn có mặt ở nhiều thị trường quốc tế khác, trong đó có Việt Nam. Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, mẫu xe này cũng đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Chery OMODA 5 sẽ được bán ở nhiều thị trường như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Nga, Úc và châu Âu

Theo một số nguồn tin, Chery OMODA 5 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay nhằm cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng B đầy sôi động. Đặc biệt, OMODA 5 có thể là "viên gạch" mở đường cho thương hiệu OMODA ở Việt Nam. Hình ảnh được đăng lên fanpage chính thức của Chery Việt Nam vào hôm 5/7/2022 vừa qua có vẻ như đã hé lộ điều đó.

Qua hình ảnh này, có thể đoán Chery sẽ ra mắt OMODA như một thương hiệu con tại Việt Nam.

Trong hình ảnh này, có thể thấy sự xuất hiện của một chiếc OMODA 5. Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở chỗ, trên lưới tản nhiệt của chiếc xe không hề có logo của hãng Chery như thường thấy. Thay vào đó, trên nắp ca-pô của xe lại xuất hiện tem chữ nổi "Omoda".

Tương tự như Tiggo, hãng Chery cũng có ý định biến OMODA thành một thương hiệu con. Nếu như Tiggo là thương hiệu nhắm đến các doanh nhân thì OMODA lại tập trung vào phân khúc khách hàng trẻ tuổi. Đồng thời, thương hiệu OMODA còn được định vị ở phân khúc tầm trung và cao cấp.

Là mẫu xe tiên phong của thương hiệu OMODA, mẫu SUV hạng B OMODA 5 đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021. Mẫu xe này đã nhanh chóng gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, bắt mắt và nội thất nhiều công nghệ.

Sở hữu chiều dài 4.400 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.585 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm, OMODA 5 có kích thước nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos, Hyundai Creta và Honda HR-V. Cả 3 mẫu xe này đều có chiều dài cơ sở chỉ dừng ở mức 2.610 mm. Kích thước kể trên hứa hẹn sẽ mang đến không gian nội thất khá rộng rãi cho người dùng OMODA 5.

Bên cạnh kích thước vượt mặt các đối thủ, OMODA 5 còn sở hữu thiết kế ngoại thất đầy phong cách nhờ triết lý Art in Motion mới. Đây cũng là mẫu SUV đầu tiên của Chery được áp dụng triết lý thiết kế này. Nhờ đó, OMODA 5 mang trên mình những đường nét thiết kế mượt mà và khí động lực học.

Chưa hết, ngoại hình của OMODA 5 còn nổi bật và đậm chất tương lai hơn các đối thủ nhờ cách phối màu tương phản, lưới tản nhiệt tràn viền cỡ lớn trên đầu xe, hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "T" có thiết kế hẹp, đèn hậu nằm vắt ngang phía sau xe hay bộ vành hợp kim 18 inch thể thao.

Thiết kế đầu xe ấn tượng của OMODA

Bước vào bên trong OMODA 5, người dùng sẽ không khỏi bất ngờ trước những trang bị như 2 màn hình 10,25 inch đặt nổi trên mặt táp-lô theo phong cách của những chiếc xe hạng sang. Đây là trang bị không hề có trên những mẫu SUV hạng B khác tại Việt Nam.

Không dừng ở màn hình, OMODA 5 còn được trang bị vô lăng vát đáy khỏe khoắn và ghế thể thao ôm lấy thân người ngồi. Ghế có thể kết hợp nhiều màu sắc với nhau theo đúng tinh thần trẻ trung được áp dụng cho xe.

Điểm nhấn tiếp theo của OMODA 5 chính là hệ thống đèn viền LED 64 màu. Người dùng có thể thay đổi màu đèn bên trong xe cho phù hợp với sở thích hoặc tâm trạng. Hệ thống này có những chủ đề màu sắc như Thư giãn và Hạnh phúc; Thoải mái; Đam mê và Đầy sức sống; Yên tĩnh và Chừng mực; Ấm áp và Lạc quan; Tinh thần đột phá; hay Thiên nhiên trong lành để người dùng lựa chọn.

Nội thất toát lên vẻ hiện đại và công nghệ cao của OMODA 5

Không thua kém gì các đối thủ, OMODA 5 cũng có hệ thống điều khiển xe từ xa. Công nghệ này cho phép người lái khởi động/tắt máy, bật/tắt điều hòa, mở cửa/khóa cửa, đóng/mở cửa sổ và tìm vị trí xe từ xa rất tiện lợi.

Một tính năng tiện dụng nữa của OMODA 5 chính là ra lệnh bằng giọng nói. Người dùng có thể sử dụng tính năng này để chỉnh nhiều hệ thống trên xe như bật/tắt điều hòa, chỉnh nhiệt độ, bật/tắt đèn viền nội thất, thực hiện cuộc gọi, chơi nhạc, đóng/mở cửa sổ trời, bật/tắt đèn LED định vị ban ngày, bật/tắt đèn chiếu xa/chiếu gần, chỉnh độ sáng của đèn pha và bật hệ thống hỗ trợ người lái. Có thể nói, tính năng ra lệnh bằng giọng nói của OMODA 5 vượt trội hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc.

Tiện nghi và hiện đại thôi chưa đủ, OMODA 5 còn an toàn với hệ thống an toàn chủ động ADAS, bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, camera 360 độ, hệ thống phát hiện, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo chệch làn đường, ngăn chệch làn đường và giữ làn đường khẩn cấp. So với các đối thủ cùng phân khúc, OMODA 5 rõ ràng có hệ thống an toàn đầy đủ hơn.

Ngoài hệ thống an toàn thì động cơ của OMODA 5 cũng là điều sẽ khiến các chủ xe cảm thấy tự hào. Nằm bên dưới nắp ca-pô của OMODA 5 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L đầy mạnh mẽ, đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp mượt mà. Động cơ này cho công suất tối đa 197 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 290 Nm, mạnh hơn đáng kể so với các đối thủ như Kia Seltos (138 mã lực, 242 Nm), Honda HR-V (174 mã lực, 240 Nm) và Hyundai Creta (115 mã lực, 144 Nm). Sức mạnh động cơ giúp OMODA 5 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 7,8 giây, hứa hẹn sẽ đem đến cảm giác phấn khích như xe đua và đầy xúc cảm cho người lái.

Động cơ mạnh mẽ là một trong những lợi thế cạnh tranh của OMODA 5

Hiện nay, SUV hạng B là một trong những phân khúc xe được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2021, phân khúc này đã đạt kết quả cộng dồn 47.216 xe, chưa bao gồm MG ZS và Peugeot 2008 không được công bố doanh số. Với tỷ lệ tăng trưởng gần 94% so với năm 2020, SUV hạng B là phân khúc bán chạy thứ 2 trên toàn thị trường Việt Nam trong năm ngoái, chỉ đứng sau sedan hạng B (63.780 xe).

Sở dĩ SUV hạng B được yêu thích tại Việt Nam vì giá bán hợp túi tiền mà vẫn đầy đủ trang bị tiện nghi, an toàn, cộng thêm thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung, phù hợp với các khu vực nội đô. Điều này cũng đồng nghĩa với tính cạnh tranh cao trong phân khúc, mang đến cả cơ hội lẫn thách thức cho OMODA 5. Tuy nhiên, với những trang bị tiện nghi, an toàn và động cơ nổi trội kể trên, OMODA 5 hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tác giả: Ngọc Diệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn