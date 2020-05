Cháy tiệm bánh lớn nhất Hà Tĩnh, nhân viên nữ nhảy từ tầng 2 thoát thân

XEM CLIP:

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 1h đêm qua, tiệm bánh sinh nhật Trang Oanh (đóng tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà) bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan nhanh ra cả căn nhà 3 tầng và bén sang bảng hiệu của một số cửa hàng bên cạnh.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội lúc 1h đêm

Lực lượng Cảnh sát PCCC cố gắng dập tắt đám cháy

Tiệm bánh Trang Oanh

Người dân cho biết, có 4 nữ nhân viên đang ngủ trong tiệm bánh, khi thấy lửa bắt đầu cháy từ phía trước tầng 1, tất cả hoảng hốt nhảy từ phía sau thoát ra ngoài.

Gian hàng và hai chiếc xe máy cháy trơ khung

Một người dân sống gần tiệm bánh cho biết: “Tôi hoảng sợ, run lẩy bẩy. Lúc đó có 4 nhân viên nữ đang ngủ trong tiệm, 2 nhân viên ngủ tầng dưới nên chạy được nhanh ra phía sau. Còn 2 nhân viên ngủ tầng trên phải nhảy xuống ra ngoài. Rất may không ai bị thương”.

Sau vụ hỏa hoạn, trong tiệm chỉ còn lại những vật dụng bằng sắt

Người dân nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng. Lực lượng PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng 20 cán bộ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 1h sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Toàn bộ tiệm bánh 3 tầng đã bị lửa thiêu rụi.

Ổ điện bị cháy

Hiện chưa thống kê được thiệt hại. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn

Tiệm bánh Trang Oanh là tiệm bánh lớn nhất ở TP Hà Tĩnh.

Tác giả: Thiện Lương

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net