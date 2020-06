Cháy rừng ở Nghệ An: Hàng trăm người dân tiếp tế cho lực lượng chữa cháy

Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Diễn An. Ảnh: Quang Đại

Video: Hiện trường vụ cháy rừng khủng khiếp. Thực hiện: Q.Đại

Sáng 30.6, phóng viên Lao Động đã trực tiếp đến khu vực rừng thông xã Diễn An (huyện Diễn Châu-Nghệ An) để nắm bắt thông tin vụ cháy rừng.

Tại hiện trường vụ cháy rừng, nham nhở các gốc cây bị đốt trụi, với những lớp tro dày. Nhiều cây bị cháy gốc, héo lá. Cả vạt rừng rộng lớn bị lửa thiêu phía dưới gốc.

Theo các kiểm lâm viên tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 19h30, được khống chế vào 24h ngày 29.6.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, hàng nghìn người thuộc các đơn vị đoàn xã, công an, quân sự huyện và xã cùng các lực lượng khác đã khẩn trương dập lửa, khoanh vùng đám cháy.

Ông Nguyễn Đông Hà - Chỉ huy trưởng quân sự xã Diễn An cho biết: Mấy ngày hôm nay, chúng tôi liên tục tham gia chữa cháy tại các xã Diễn Phú, Diễn Lợi, và hôm qua là Diễn An. Sáng nay, các lực lượng chức năng tiếp tục dập hoàn toàn các nơi còn cháy âm ỉ, và kiểm đếm thiệt hại.

Nhiều gốc cây bị thiêu cháy. Ảnh: Q. Đại

Theo ước lượng ban đầu, thiệt hại do vụ cháy gây ra là khoảng 5 ha rừng thông. “Rất may đã khống chế kịp thời ngọn lửa, nếu không hậu quả sẽ vô cùng lớn”- ông Nguyễn Đông Hà nói.

Ông Nguyễn Đông Hà - Chỉ huy trưởng quân sự xã Diễn An. Ảnh: Q.Đại

Theo ông Nguyễn Đông Hà, điều cảm động là ngay sau khi phát hiện cháy, đã có hàng trăm người dân, doanh nghiệp tổ chức tiếp tế cho lực lượng chức năng gồm: Nước lọc, sữa, hoa quả, đồ ăn nhẹ…

“Chúng tôi không hề kêu gọi, vận động gì cả, tự người dân, doanh nghiệp họ tiếp tế. Sự tiếp tế, động viên kịp thời đó tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi”- ông Hà chia sẻ.

Như Lao Động đã thông tin, khoảng 19h30 ngày 29.6, một vụ cháy rừng bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng xã Diễn An huyện Diễn Châu (Nghệ An). Chính quyền đã huy động trên 2.000 người trên địa bàn cùng tham gia chữa cháy.

Thời tiết nắng nóng cùng với gió thổi mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan ra diện rộng bao trùm cả chục hecta rừng thông. Ngoài ra, trên 200 hộ dân ở gần đám cháy cũng được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Trước đó, tại Nghệ An đã xảy 2 vụ cháy rừng trên diện tích lớn. Những ngày sắp tới nắng nóng kéo dài, cảnh báo cháy rừng đang đặt mức báo động

Tác giả: QUANG ĐẠI - LÂM CHÍ CÔNG

Nguồn tin: Báo Lao Động