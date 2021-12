Cháy dữ dội tại xưởng chế biến của công ty gỗ lúc rạng sáng

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 6h00’ ngày 26/12, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy xưởng chế biến gỗ tại xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại xưởng chế biến gỗ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 4, số 5, số 8 huy động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy.

Ngay sau khi lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, do trong xưởng có chứa nhiều gỗ nguyên liệu nên phải hơn 30 phút sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Khu vực xảy ra cháy là xưởng chế biến gỗ của Công ty chế biến gỗ Đông Dương. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được xác minh, làm rõ./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV