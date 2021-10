Cháu bé ngất xỉu trên đường về quê, tiếng gào khóc của người mẹ xé toang đêm mưa tịch mịch

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h đêm ngày 5/10 tại khu vực đỉnh đèo Hải Vân. Theo đó, cháu bé khoảng 4 tuổi cùng cha mẹ đi xe máy di chuyển từ phía Nam về quê thì bị ngất xỉu giữa đường. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại khiến ai cũng xót xa.

Theo người dân chứng kiến sự việc cho hay, cháu bé ngồi giữa xe máy cùng bố mẹ theo đoàn người hồi hương. Do đường quá dài nên cháu ngủ thiếp đi và được mẹ lấy áo quấn xung quanh người.

Giữa cơn mưa, bố cháu cố chạy trên đường, mẹ thì ôm con. Khi đến điểm dừng tại khu vực đèo, người mẹ kéo áo ra gọi con thì thấy cháu lạnh và gần như không cử động. Chưa kịp xuống khỏi xe, mẹ cháu đã gào khóc nức nở.

Nhân viên chốt kiểm dịch bế cháu bé ngất xỉu trên đường về quê vào trạm dừng.

Giữa đêm mưa xối xả, tiếng khóc của người mẹ khiến ai chứng kiến cũng thắt lòng. Các nhân viên y tế và cán bộ chốt trực không ngừng động viên "Bình tĩnh!bĩnh tĩnh, không sao cả, không việc chi hết, đừng có khóc".

Rất nhanh, nhân viên tại chốt kiểm dịch đã chạy đến hỗ trợ bế cháu bé vào khu vực trạm có mái che. Tại đây, cháu đã được nhân viên của chốt sưởi ấm, cho uống sữa. Ít phút sau, cháu bé đã tỉnh lại.

Được biết, gia đình cháu bé ở Diễn Châu (Nghệ An). Trên đường từ Bình Dương về quê vì đói và lạnh nên cháu bị ngất. Tại chốt, cháu bé tiếp tục được cho nghỉ ngơi, hỗ trợ y tế. Khoảng 3 tiếng, khi sức khỏe của cháu đã ổn định, gia đình đã lên đường tiếp tục hành trình về quê.

