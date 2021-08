Chàng dân quân đi chống dịch về xin mẹ bát mì nhưng chỉ dám ngồi ăn ngoài đường: Hình ảnh khiến nhiều người xúc động

Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh chàng trai dân quân tự vệ đi chống dịch về, ăn vội bát mì tôm trước cửa nhà đã khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động. Câu chuyện được chính người mẹ của anh chàng này quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo nội dung người mẹ này chia sẻ, 8h tối con trai là dân quân cơ động ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM gọi điện về nhờ mẹ làm dùm con bát mì, con đói bụng. Vì tính chất công việc tiếp xúc với nhiều người nên anh lo ngại ảnh hưởng tới gia đình hoặc có lẽ vì vội nên anh đã ngồi luôn ngoài đường ăn vội bát mì.

Chàng dân quân đi chống dịch về xin mẹ bát mì nhưng chỉ dám ngồi ăn đường khiến nhiều người nghẹn lòng

Theo dõi những hình ảnh trên, dân mạng đều bày tỏ sự trân trọng những hy sinh, vất vả của lực lượng chống dịch. Bên cạnh đó, nhiều người gửi lời chúc sức khoẻ, cảm ơn đến lực lượng quân đội, công an, nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Được biết, người mẹ cũng đã chia sẻ một số video về chàng dân quân tự vệ này trên trang của mình. Hầu hết đều ghi lại cảnh cậu con trai đứng ở dưới đường, chào mẹ trên tầng 2 hay ngang qua nhà lấy chút đồ cá nhân.

Hình ảnh của chàng dân quân tự vệ được mẹ đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đó, người mẹ này là cô Thủy (Bình Tân, TP.HCM). Cô chia sẻ, con trai cô tên Võ Nguyễn Bảo Phúc (SN 2000) là dân quân cơ động ở phường làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân trong vùng dịch tiêm vaccine, xịt khuẩn, trực chốt kiểm soát... đã gần 2 tháng nay. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, thành phố tiếp tục giãn cách nên Phúc ở lại phường trực chốt từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng và làm các nhiệm vụ khác.

"Thực tình cô rất lo lắng vì công việc của Phúc tiếp xúc nhiều người. Nhưng thấy con trai vui và nhiệt tình nên cô cũng thương luôn công việc của con. Bây giờ, cô chỉ mong con bình an chống dịch và Sài Gòn sớm khỏe lại", cô Thuỷ chia sẻ.

