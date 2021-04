Chân dung nữ đại gia Vũng Tàu vừa bị bắt- vợ diễn viên Kinh Quốc

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã hoàn tất quá trình khám xét, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng trú tại TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bị can Lan là chị dâu của Lâm Thị Thu Trà.

Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà. Ảnh: VTC News

Trước đó, khuya ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã khám xét nhà của bị can Trà tại đường Bình Giã (TP Vũng Tàu) và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Theo Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tháng 12/2020, Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”) và con trai Lê Thái Phong đã bị Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Trong quá trình khám xét nhà của Thiện "Soi", cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện "Soi" vay nhiều tỷ đồng với lãi 2.000-3.000 đồng mỗi triệu đồng một ngày. Bước đầu công an thị xã Phú Mỹ làm rõ được bà Trà thu lợi bất chính hơn 106 triệu đồng.

Bị can Lâm Thị Thu Trà nổi tiếng là một đại gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu, vài năm gần đây, nữ đại gia này được biết đến là vợ của một diễn viên điện ảnh nổi tiếng.

Theo báo Giao thông, trước khi tái hôn với diễn viên Kinh Quốc (SN 1974), nữ đại gia Vũng Tàu đã có 2 con gái riêng, còn nam diễn viên cũng có một cậu con trai riêng. Sau khi kết hôn, nữ đại gia Thu Trà và diễn viên Kinh Quốc có một con gái chung hơn 5 tuổi. Từ khi kết hôn, nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà đã mua tặng siêu xe, đồ hàng hiệu cho ông xã diễn viên.

Nữ đại gia Vũng Tàu và chồng diễn viên Kinh Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, báo Công an Nhân dân cũng đưa tin, ngoài vụ án liên quan đến chủ căn biệt thự "Thiện Soi", bà Trà được xác định là bị hại trong vụ án cho vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vay 50 tỷ đồng, nhưng sau đó bà này bỏ trốn và bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

