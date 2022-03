Chân dung nghi phạm giết người yêu dã man ở Ninh Bình: Học giỏi, từng là đại uý quân đội

Sáng 28/3, ông Phạm Văn Năm (68 tuổi, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, tỉnh Ninh Bình) đã có cuộc trao đổi với PV về con trai ông, cũng là nghi phạm vụ giết người yêu, phân xác gây chấn động.

Theo đó, ngày còn trẻ con trai ông là Phạm Văn Dũng (37 tuổi) học giỏi và sau đó thi đỗ vào trường quân đội ở Xuân Mai (Hà Nội).

Học chuyên nghiệp xong, Dũng về làm việc tại đơn vị quân đội ở tỉnh Lạng Sơn và lấy vợ cách nơi công tác gần 20km. Đến năm 2020, Phạm Văn Dũng khi đó đang mang hàm đại uý thì xuất ngũ.

Ông Phạm Văn Năm.

"Lý do con tôi xuất ngũ là do thời tiết ở Lạng Sơn lạnh buốt nên nó không chịu được. Khi xuất ngũ nó đến Hà Nội làm việc và mới chuyển về quê được một thời gian. Đến tháng 11/2021 thì Dũng và vợ ly hôn...", ông Năm kể.

Ông cũng cho biết, vào chiều qua (27/3), khi trở về nhà thấy con trai mặt mũi tái mét, nói năng lắp bắp không giống như mọi hôm nên ông đã sinh nghi. Đã thế, Dũng lại liên tục lau dọn nhà cửa, mặc dù trước đó anh ta rất ít khi làm việc này.

"Tôi từng có mấy chục năm làm bảo vệ tổ dân phố nên khi thấy con như vậy linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra. Nên sau ít phút suy nghĩ, tôi đã khoá cửa và đến trình báo công an...", ông Năm kể.

Ông cho biết thêm, trong chiều qua khi ông phường trình báo thì lãnh đạo phường rất ngỡ ngàng.

"Khi đó các cán bộ còn hỏi lại tôi có chắc chắn không, tôi còn cam đoan chắc chắn. Tôi không bao giờ dám ngờ đến con lại có thể gây ra vụ án đau lòng đến như vậy, cả đêm qua tôi không tài nào ngủ được...", ông Năm buồn bã cho biết.

Theo quan sát của PV trong sáng nay, lực lượng chức năng tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường vụ án.

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh ngôi nhà nơi diễn ra vụ sát hại người yêu rồi nằm cạnh thi thể đến sáng ở Ninh Bình. CLIP: Việt Hùng

Trước đó, vào chiều 27/3 Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (37 tuổi) đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị Th. (30 tuổi, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) tại nhà.

Ngay sau khi nhận được tố giác, cảnh sát đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra.

Kết quả bước đầu Dũng khai nhận thông qua mạng xã hội, có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Th. (đã có chồng, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Sáng 23/3 chị Th. đến nhà chị Phạm Thị Tuyết (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về thành phố Tam Điệp làm nhưng hắn không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó, Dũng đã sát hại nạn nhân rồi phân xác.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị