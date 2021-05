Chân dung nghi phạm gây ra vụ nổ súng kinh hoàng bắn chết hai người đàn ông tại Nghệ An

Sau khi vụ án gây chấn động dư luận tỉnh Nghệ An, sự việc đã khiến cho hai người đàn ông thiệt mạng, nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ án đã bị bắt giữ ngay sau đó. Danh tính nghi phạm được xác định là Cao Trọng Phú, trú tại trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An.

Chân dung nghi phạm Cao Trọng Phú tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ an thông tin với báo chí, nghi phạm Phú trước đây đi bộ đội ở Campuchia, sau khi ra quân đã đi làm ăn nhiều nơi, mới đây về quê sinh sống. Bản thân nghi phạm cũng không có hoạt động băng nhóm xã hội đen ở Nghệ An.

Về hung khí gây án là khẩu súng, Phú khai khẩu súng dùng bắn 2 người tử vong là Phú mua trong quá trình làm ăn ở Campuchia, khi về nước Phú mang theo để phòng thân.

Sau khi bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan chức năng, theo lời khai ban đầu của nghi phạm Cao Trọng Phú, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi Phú đang có mặt tại nhà ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An, thì có 3 người gồm Ngô Quang H. (SN 1979, thường gọi là H. "dựa", trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Đặng Ngọc A. (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh; hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng một người đàn ông khác tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Hiện trường phát hiện hai thi thể nạn nhân.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phú đã cầm súng bắn khiến H. và A. tử vong tại chỗ, người còn lại chạy thoát. Theo lời người đứng đầu cơ quan Công an tỉnh Nghệ An, gần đây theo gia đình thì ông Phú có biểu hiện hoang tưởng, luôn nghĩ có người đến đe dọa và giết mình.

Như Phapluatplus.vn đã đưa tin, vào khoảng 8h15’ ngày 30/4, một nhóm đối tượng 4 người kéo đến nhà một gia đình tại xóm 7, xã Nghi Kim để nói chuyện. Trong khi nói chuyện hai bên xảy ra xích mích, rồi bất ngờ mọi người nghe tiếng súng nổ. Khi đến nơi, người dân phát hiện hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân tử vong là một người khoảng 50 tuổi, một người khoảng 30 tuổi. Sau khi nổ súng, đối tượng đã đóng cửa nhà cố thủ phía trong. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, vận động đối tượng ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ.

Tác giả: Quảng Long

Nguồn tin: phapluatplus.vn